Шестеро школьников в Перми попали в больницу из-за духов одноклассницы

Ученица пермской школы распылила на уроке неизвестное вещество, парами которого отравились 6 человек.
Шестеро пятиклассников в пермской школе №19 были госпитализированы утром в четверг после того, как ученица распылила на уроке неизвестное вещество. Об этом сообщили ТАСС в краевом министерстве здравоохранения.
Из сообщения минздрава Пермского края: «К медицинскому работнику начали обращаться дети из одного класса с жалобами на головокружение, боли в животе и тошноту. В школу было направлено 6 бригад скорой медицинской помощи. Осмотрен весь класс, госпитализировано 6 человек, остальные от госпитализации отказались. Сейчас с аналогичными жалобами обратились дети из соседнего класса, с ними работают сотрудники скорой помощи».
Как рассказали местному изданию 59.ru очевидцы, девочка распылила духи с очень резким запахом. Однако, по некоторым данным, ученица могла принести в школу газовый баллончик. Официальных данных о том, что это было за вещество, пока нет.
Пресс-служба администрации города Перми: «Пока выясняется, что именно она распылила, на месте работают специалисты и руководство департамента образования администрации Перми».
Из сообщения минздрава Пермского края: «К медицинскому работнику начали обращаться дети из одного класса с жалобами на головокружение, боли в животе и тошноту. В школу было направлено 6 бригад скорой медицинской помощи. Осмотрен весь класс, госпитализировано 6 человек, остальные от госпитализации отказались. Сейчас с аналогичными жалобами обратились дети из соседнего класса, с ними работают сотрудники скорой помощи».
Как рассказали местному изданию 59.ru очевидцы, девочка распылила духи с очень резким запахом. Однако, по некоторым данным, ученица могла принести в школу газовый баллончик. Официальных данных о том, что это было за вещество, пока нет.
Пресс-служба администрации города Перми: «Пока выясняется, что именно она распылила, на месте работают специалисты и руководство департамента образования администрации Перми».
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