На Украине на священника завели дело из-за открытки с георгиевской лентой

Служба безопасности Украины завела административное дело в отношении клирика Винницкой епархии Украинской православной церкви, который опубликовал пост с георгиевской лентой.
Иеромонах Иоанн рассказал, что штраф ему грозит из-за того, что 9 мая 2017 года он в своем Facebook опубликовал поздравительную открытку, на которой была изображена георгивская лента. В связи с этим священнослужителя вызвали в милицию, куда поступили материалы из СБУ.
Клирик сообщил, что дал показания, и отметил, что административное дело не заставит его отказаться от георгивской ленты. Также Иоанн пообещал сделать все для того, чтобы «СБУ пожалела о том, что связалась» с ним.
Иеромонах Иоанн: «Во-первых, мне грозит штраф, и пока его нет, я спокойно могу размещать изображения георгиевской ленточки где угодно? Во-вторых, когда заплачу штраф, буду носить георгиевскую ленточку открыто, т. к. считаю, что заплатил за такую возможность. Ну и в-третьих, когда эта идиотская власть уйдет со сцены, буду добиваться материальной и моральной компенсации и извинений от СБУ. Самое интересно, что запрета изображать свастику и другие фашистские символы нет. Так, что в (на) Украине можно спокойно ходить по улицам в форме СС».
Также в своем Facebook священнослужитель призвал всех неравнодушных поддержать его, опубликовав в соцсетях посты с георгиевскими лентами.
Отметим, что в середине мая прошлого года Рада запретила георгиевскую ленту, включив в Кодекс об административных правонарушениях статью «Изготовление и пропаганда георгиевской (гвардейской) ленты». Наказывать за публичную демонстрацию или ношение ленты решили штрафом.
Клирик сообщил, что дал показания, и отметил, что административное дело не заставит его отказаться от георгивской ленты. Также Иоанн пообещал сделать все для того, чтобы «СБУ пожалела о том, что связалась» с ним.
Иеромонах Иоанн: «Во-первых, мне грозит штраф, и пока его нет, я спокойно могу размещать изображения георгиевской ленточки где угодно? Во-вторых, когда заплачу штраф, буду носить георгиевскую ленточку открыто, т. к. считаю, что заплатил за такую возможность. Ну и в-третьих, когда эта идиотская власть уйдет со сцены, буду добиваться материальной и моральной компенсации и извинений от СБУ. Самое интересно, что запрета изображать свастику и другие фашистские символы нет. Так, что в (на) Украине можно спокойно ходить по улицам в форме СС».
Также в своем Facebook священнослужитель призвал всех неравнодушных поддержать его, опубликовав в соцсетях посты с георгиевскими лентами.
Отметим, что в середине мая прошлого года Рада запретила георгиевскую ленту, включив в Кодекс об административных правонарушениях статью «Изготовление и пропаганда георгиевской (гвардейской) ленты». Наказывать за публичную демонстрацию или ношение ленты решили штрафом.
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