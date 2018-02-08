В Крыму судят украинца Захтея, обвиняемого в подготовке диверсий

Верховный суд Республики Крым проведет в закрытом режиме судебный процесс по уголовному делу в отношении гражданина Украины Андрея Захтея, который обвиняется в подготовке диверсий на полуострове.
Первое слушание по делу Захтея будет рассмотрено в особом порядке — без исследования доказательств и допроса свидетелей. Согласно нормам УПК РФ, особый порядок возможен только при полном признании вины и раскаянии в содеянном. В свою очередь раскаяние будет являться смягчающим обстоятельством при вынесении обвинения, передает ТАСС.
Известно, что заседание пройдет в закрытом режиме.
Гражданин Украины Андрей Захтей обвиняется по нескольким статьям — «Приготовление к диверсии», «Незаконный оборот оружия или боеприпасов», «Приобретение и сбыт официальных документов и госнаград» и «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов».
О задержании группы диверсантов на территории Крыма ФСБ сообщила 10 августа 2016 года. Отмечалось, что российским спецслужбам удалось предотвратить теракты, которые готовились главным управлением разведки Минобороны Украины.
По данным разведки, диверсанты, например, планировали подорвать в Крыму кортеж российских политиков.
Кроме Андрея Захтея также был задержан еще один фигурант Евгений Панов — житель Запорожской области, сотрудник разведуправления украинского Минобороны. Некоторое время обвиняемые содержались в московском СИЗО «Лефортово», потом их перевезли в Крым. Уголовное дело в отношении Захтея было выделено в отдельное производство. Второй фигурант в настоящее время знакомится с материалами уголовного дела.
Известно, что заседание пройдет в закрытом режиме.
Гражданин Украины Андрей Захтей обвиняется по нескольким статьям — «Приготовление к диверсии», «Незаконный оборот оружия или боеприпасов», «Приобретение и сбыт официальных документов и госнаград» и «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов».
О задержании группы диверсантов на территории Крыма ФСБ сообщила 10 августа 2016 года. Отмечалось, что российским спецслужбам удалось предотвратить теракты, которые готовились главным управлением разведки Минобороны Украины.
По данным разведки, диверсанты, например, планировали подорвать в Крыму кортеж российских политиков.
Кроме Андрея Захтея также был задержан еще один фигурант Евгений Панов — житель Запорожской области, сотрудник разведуправления украинского Минобороны. Некоторое время обвиняемые содержались в московском СИЗО «Лефортово», потом их перевезли в Крым. Уголовное дело в отношении Захтея было выделено в отдельное производство. Второй фигурант в настоящее время знакомится с материалами уголовного дела.
Комментарии