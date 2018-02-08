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    СМИ: 100 человек погибли при ударе США по проправительственным силам в Сирии

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    • Фото: Reuters © 2018, Bassam Khabieh
    СМИ: 100 человек погибли при ударе США по проправительственным силам в Сирии

    СМИ: 100 человек погибли при ударе США по проправительственным силам в Сирии

    СМИ: 100 человек погибли при ударе США по проправительственным силам в Сирии
  • Фото: Reuters © 2018, Bassam Khabieh

    • СМИ назвали число погибших в результате атаки возглавляемой США коалиции в Сирии.

    По данным ABC, жертвами удара стали около ста бойцов сирийских проправительственных сил.

    Напомним, в ночь на четверг, 8 февраля, международная коалиция заявила о «неспровоцированной атаке» на штаб оппозиционных «Сирийских демократических сил» со стороны подконтрольных Дамаску отрядов. Утверждалось, что атака была хорошо скоординирована, в ней участвовала артиллерия и танки.

    смотретьМеждународная коалиция нанесла удар по сирийской армии
    Международная коалиция нанесла удар по сирийской армии
    В ответ международная коалиция, которую возглавляют США, нанесла удар по проправительственным войскам. Официальный Дамаск пока не прокомментировал ситуацию.

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