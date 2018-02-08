Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону возможность организации саммита в трехстороннем формате с участием президента Ирана Хасана Роухани.
Точная дата саммита не определена, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, комментируя состоявшийся телефонный разговор Путина и Эрдогана.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Речь шла о встрече трех президентов. Точная дата такого саммита пока не определена».
Ранее турецкие СМИ сообщили, что трехсторонний саммит по Сирии пройдет в Стамбуле.
Также в ходе телефонных переговоров Эрдоган и Путин обсудили совместную борьбу с террористами и усиление взаимодействия российских и турецких спецслужб. Кроме того, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования в связи с гибелью в результате атаки боевиков российского военного летчика Романа Филипова.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Речь шла о встрече трех президентов. Точная дата такого саммита пока не определена».
Ранее турецкие СМИ сообщили, что трехсторонний саммит по Сирии пройдет в Стамбуле.
Также в ходе телефонных переговоров Эрдоган и Путин обсудили совместную борьбу с террористами и усиление взаимодействия российских и турецких спецслужб. Кроме того, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования в связи с гибелью в результате атаки боевиков российского военного летчика Романа Филипова.
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