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    Пожизненно осужденный вышел на свободу в ЯНАО

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    Пожизненно осужденный вышел на свободу в ЯНАО

    Пожизненно осужденный вышел на свободу в ЯНАО

    Во ФСИН подтвердили, что Анвар Масалимов, который в начале 90-х был приговорен к расстрелу, вышел на свободу.

    В управлении Федеральной службы исполнения наказаний в ЯНАО уточнили, что 63-летний мужчина вышел на свободу еще в 2016 году. При этом отмечается, что речь идет не об условно-досрочном освобождении, а о переквалификации приговора.

    По словам источника в правоохранительных органах, случай освобождения преступника, отбывавшего пожизненный срок в ямальской колонии строгого режима «Полярная сова», является единичным, передает РИА Новости.

    Ранее СМИ сообщили, что осужденный за жестокое убийство Анвар Масалимов вышел на свободу. В начале 90-х его приговорили к расстрелу, однако в 1998 году указом президента казнь заменили на пожизненный срок.

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