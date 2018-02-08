Эрдоган выразил Путину соболезнования в связи с гибелью пилота Су-25 в Сирии

Президент Турции Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин в ходе телефонных переговоров обсудили совместную борьбу с террористами и новые контакты по Сирии.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным выразил соболезнования в связи с гибелью 3 февраля в результате атаки боевиков в зоне деэскалации «Идлиб» российского военного летчика Романа Филипова. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Пресс-служба Кремля: «Продолжено обсуждение ситуации в Сирийской Арабской Республике. Турецкий лидер выразил президенту России соболезнования в связи с гибелью 3 февраля в результате атаки боевиков в зоне деэскалации „Идлиб“ российского военного летчика Романа Филипова, пилотировавшего самолет Су-25».
Также в Кремле отмечают, что стороны договорились усилить координацию действий ВС и спецслужб РФ и Турции в борьбе с террористами и продолжить совместную работу РФ, Турции и Ирана по Сирии.
Турецкие СМИ отмечают, что Владимир Путин и Тайип Эрдоган договорились провести следующий саммит по Сирии в Стамбуле.
Пресс-служба Кремля: «Продолжено обсуждение ситуации в Сирийской Арабской Республике. Турецкий лидер выразил президенту России соболезнования в связи с гибелью 3 февраля в результате атаки боевиков в зоне деэскалации „Идлиб“ российского военного летчика Романа Филипова, пилотировавшего самолет Су-25».
Также в Кремле отмечают, что стороны договорились усилить координацию действий ВС и спецслужб РФ и Турции в борьбе с террористами и продолжить совместную работу РФ, Турции и Ирана по Сирии.
Турецкие СМИ отмечают, что Владимир Путин и Тайип Эрдоган договорились провести следующий саммит по Сирии в Стамбуле.
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