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    Эрдоган выразил Путину соболезнования в связи с гибелью пилота Су-25 в Сирии. Путин, Сирия, Турция, Эрдоган. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЭрдоган выразил Путину соболезнования в связи с гибелью пилота Су-25 в Сирии

    Эрдоган выразил Путину соболезнования в связи с гибелью пилота Су-25 в Сирии

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    Эрдоган выразил Путину соболезнования в связи с гибелью пилота Су-25 в Сирии

    Эрдоган выразил Путину соболезнования в связи с гибелью пилота <nobr>Су-25</nobr> в Сирии

      Президент Турции Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин в ходе телефонных переговоров обсудили совместную борьбу с террористами и новые контакты по Сирии.

      Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным выразил соболезнования в связи с гибелью 3 февраля в результате атаки боевиков в зоне деэскалации «Идлиб» российского военного летчика Романа Филипова. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

      смотретьПогибший в Сирии пилот представлен к званию Героя России
      Погибший в Сирии пилот представлен к званию Героя России
      Пресс-служба Кремля: «Продолжено обсуждение ситуации в Сирийской Арабской Республике. Турецкий лидер выразил президенту России соболезнования в связи с гибелью 3 февраля в результате атаки боевиков в зоне деэскалации „Идлиб“ российского военного летчика Романа Филипова, пилотировавшего самолет Су-25».

      Также в Кремле отмечают, что стороны договорились усилить координацию действий ВС и спецслужб РФ и Турции в борьбе с террористами и продолжить совместную работу РФ, Турции и Ирана по Сирии.

      Турецкие СМИ отмечают, что Владимир Путин и Тайип Эрдоган договорились провести следующий саммит по Сирии в Стамбуле.

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