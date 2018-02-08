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    КНДР провела военный парад перед открытием Олимпиады. Ким Чен Ын, Олимпиада, Северная Корея, парады. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВКНДР провела военный парад перед открытием Олимпиады

    КНДР провела военный парад перед открытием Олимпиады

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    КНДР провела военный парад перед открытием Олимпиады

    КНДР провела военный парад перед открытием Олимпиады

    КНДР провела военный парад перед открытием Олимпиады

      В Пхеньяне прошел военный парад в честь 70-летия основания Народной армии Кореи.

      По данным властей КНДР, в праздничном мероприятии приняли участие около 50 тысяч человек, в том числе 13 тысяч военнослужащих.

      Как отмечает Yonhap, парад прошел всего за день до открытия Олимпиады в южнокорейском Пхёнчхане. Ранее в Сеуле критиковали проведение «устрашающих» парадов перед началом Игр, однако в Пхеньяне отвечали, что никто не имеет права мешать празднованию военного юбилея.

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      Напомним, делегации КНДР и Южной Кореи на церемонии открытия Олимпиады пройдут под Флагом Объединения и в особой форме с его изображением. Возглавит северокорейскую делегацию председатель президиума Верховного народного собрания КНДР и формальный глава страны Ким Ён Нам. Также в Пхёнчхане ждут сестру Ким Чен Ына Ким Ён Нам.

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