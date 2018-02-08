КНДР провела военный парад перед открытием Олимпиады

В Пхеньяне прошел военный парад в честь
70-летия основания Народной армии Кореи.
По данным властей КНДР, в праздничном мероприятии приняли участие около 50 тысяч человек, в том числе 13 тысяч военнослужащих.
Как отмечает Yonhap, парад прошел всего за день до открытия Олимпиады в южнокорейском Пхёнчхане. Ранее в Сеуле критиковали проведение «устрашающих» парадов перед началом Игр, однако в Пхеньяне отвечали, что никто не имеет права мешать празднованию военного юбилея.
Напомним, делегации КНДР и Южной Кореи на церемонии открытия Олимпиады пройдут под Флагом Объединения и в особой форме с его изображением. Возглавит северокорейскую делегацию председатель президиума Верховного народного собрания КНДР и формальный глава страны Ким Ён Нам. Также в Пхёнчхане ждут сестру Ким Чен Ына Ким Ён Нам.
Как отмечает Yonhap, парад прошел всего за день до открытия Олимпиады в южнокорейском Пхёнчхане. Ранее в Сеуле критиковали проведение «устрашающих» парадов перед началом Игр, однако в Пхеньяне отвечали, что никто не имеет права мешать празднованию военного юбилея.
Напомним, делегации КНДР и Южной Кореи на церемонии открытия Олимпиады пройдут под Флагом Объединения и в особой форме с его изображением. Возглавит северокорейскую делегацию председатель президиума Верховного народного собрания КНДР и формальный глава страны Ким Ён Нам. Также в Пхёнчхане ждут сестру Ким Чен Ына Ким Ён Нам.
Зимняя Олимпиада в ПхёнчханеНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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