Российские ученые добились серьезных успехов в лечении онкологии

Профессиональный праздник сегодня отмечают российские ученые. Ровно 294 года назад Пётр I учредил Петербургскую академию наук, которая стала родоначальником современной РАН. С тех пор отечественная наука добилась значительных успехов, в том числе научилась бороться с онкологическими заболеваниями при помощи ядерной медицины.

Сколько бы ни говорили врачи, что рак — не приговор, первое чувство, когда ставят такой диагноз, — страх. Валерий Германов вспоминает, как испугался, узнав, что у него злокачественная опухоль предстательной железы. Мужчине предложили операцию, он согласился, но тогда и не думал даже, что после нее на работу выйдет всего через 2 дня. Пациент шутит, что мог бы и раньше, просто выходные были.



Валерий Германов: «Отход от укола обезболивающего — 3–4 часа. Операция закончилась в 14:00, в 18:00 я уже двигался, поужинал».



Операция длится всего 2 часа. За это время через микроотверстия внутрь опухоли устанавливают несколько десятков микроисточников с радиоактивными изотопами. Медицинские физики вместе с хирургами просчитывают все до доли миллиметра, чтобы заряд был направлен точно в цель и поразил зараженные клетки, не навредив здоровым.



Этот радикальный для опухоли и щадящий для организма метод используют для лечения разных видов онкологии. В России брахитерапию впервые применили в 2000 году. Тогда микроисточники закупали в Европе. Цена одного (а для каждой операции нужны десятки) составляла 100 евро. Такое дорогое лечение никакие квоты не покрывали, многим пациентам оно просто было не по карману.



Чтобы изменить ситуацию, несколько лет назад при поддержке корпорации «Ростатом» было запущено производство российских микроисточников. Подробности — в репортаже корреспондента Дины Ивановой.