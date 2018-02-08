Улицы разбитых фонарей <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Улицы разбитых фонарей 16+
8 февраля, 14:00
Брифинг Марии Захаровой
    •  

    Бунт в ЦВС: в Сибири нелегалы жгли матрасы и требовали депортации

    3 комментария

    Бунт в ЦВС: в Сибири нелегалы жгли матрасы и требовали депортации

    Бунт в ЦВС: в Сибири нелегалы жгли матрасы и требовали депортации

    В Красноярском крае в центре временного содержания (ЦВС) иностранных граждан иностранцы-нелегалы устроили дебош и погром, требуя улучшить им условия содержания и как можно скорее отправить на родину.

    Инцидент произошел еще 3 февраля, но известно о нем стало только сегодня. Как сообщается на сайте регионального управления СКР, взбунтовались около 20 иностранцев, которые содержались в 3 комнатах на первом этаже. Они забаррикадировались в помещении, подожгли матрасы и разбили несколько камер видеонаблюдения, тем самым нарушив работу учреждения. Улучшение условий содержания и скорейшая депортация на родину были основными требованиями.

    Волнения пресекли полицейские и бойцы Росгвардии, организаторы и участники доставлены в спецучреждения. Возбуждено уголовное дело по статье «Участие в массовых беспорядках». Двоим зачинщикам бунта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, один участник, по команде организаторов поджигавший имущество спецучреждения, задержан.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru