Бунт в ЦВС: в Сибири нелегалы жгли матрасы и требовали депортации

В Красноярском крае в центре временного содержания (ЦВС) иностранных граждан
иностранцы-нелегалы устроили дебош и погром, требуя улучшить им условия содержания и как можно скорее отправить на родину.
Инцидент произошел еще 3 февраля, но известно о нем стало только сегодня. Как сообщается на сайте регионального управления СКР, взбунтовались около 20 иностранцев, которые содержались в 3 комнатах на первом этаже. Они забаррикадировались в помещении, подожгли матрасы и разбили несколько камер видеонаблюдения, тем самым нарушив работу учреждения. Улучшение условий содержания и скорейшая депортация на родину были основными требованиями.
Волнения пресекли полицейские и бойцы Росгвардии, организаторы и участники доставлены в спецучреждения. Возбуждено уголовное дело по статье «Участие в массовых беспорядках». Двоим зачинщикам бунта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, один участник, по команде организаторов поджигавший имущество спецучреждения, задержан.
Волнения пресекли полицейские и бойцы Росгвардии, организаторы и участники доставлены в спецучреждения. Возбуждено уголовное дело по статье «Участие в массовых беспорядках». Двоим зачинщикам бунта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, один участник, по команде организаторов поджигавший имущество спецучреждения, задержан.
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