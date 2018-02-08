CAS зарегистрировал две коллективные апелляции российских атлетов к МОК

Спортивный арбитражный суд зарегистрировал две коллективные апелляции россиян к Международному олимпийскому комитету. Об этом сообщается в
пресс-релизе суда.
CAS зарегистрировал апелляцию со стороны атлетов Павла Кулижникова, Дениса Юскова, Александра Логинова, Ирины Старых, Татьяны Бородулиной и Дмитрия Васильева, которых не допустили до Олимпийских игра в Пхёнчхане, передает РИА Новости.
Зарегистрирована также коллективная апелляция со стороны Павла Абраткевича, Виктора Сивкова (тренеры сборной России по конькобежному спорту), Анны Вычик (врач сборной России по скелетону), Евгения Зыкова, Анатолия Челышева (тренеры сборной России по скелетону), Данилы Чабана (главный тренер сборной России по бобслею и скелетону) и Константина Полтавца (главный тренер сборной России по конькобежному спорту).
На слушания, проходящие в южнокорейском Пхёнчхане, прибыли российские спортсменки Елена Никитина и Татьяна Иванова, а также тренер Альберт Демченко.
Накануне CAS начал рассматривать апелляции 32 российских атлетов, которые остались без индивидуальных приглашений на Олимпиаду, а также иски 13 российских спортсменов и двоих тренеров, которые входили в число пожизненно отстраненных МОК от участия в Играх и впоследствии были оправданы CAS, но позже комиссия МОК отказала им в выдаче индивидуальных приглашений.
Дела рассматривают три человека — швейцарец Бернард Велтен, Зали Штеггалл из Австралии, возглавит группу арбитров канадка Кэрол Робертс.
Зарегистрирована также коллективная апелляция со стороны Павла Абраткевича, Виктора Сивкова (тренеры сборной России по конькобежному спорту), Анны Вычик (врач сборной России по скелетону), Евгения Зыкова, Анатолия Челышева (тренеры сборной России по скелетону), Данилы Чабана (главный тренер сборной России по бобслею и скелетону) и Константина Полтавца (главный тренер сборной России по конькобежному спорту).
На слушания, проходящие в южнокорейском Пхёнчхане, прибыли российские спортсменки Елена Никитина и Татьяна Иванова, а также тренер Альберт Демченко.
Накануне CAS начал рассматривать апелляции 32 российских атлетов, которые остались без индивидуальных приглашений на Олимпиаду, а также иски 13 российских спортсменов и двоих тренеров, которые входили в число пожизненно отстраненных МОК от участия в Играх и впоследствии были оправданы CAS, но позже комиссия МОК отказала им в выдаче индивидуальных приглашений.
Дела рассматривают три человека — швейцарец Бернард Велтен, Зали Штеггалл из Австралии, возглавит группу арбитров канадка Кэрол Робертс.
Комментарии