Илон Маск показал фото мчащегося к орбите Марса автомобиля Tesla с манекеном

Руководитель американской компании SpaceX Илон Маск в своем Instagram разместил новый снимок спортивного автомобиля Tesla Roadster, который с манекеном на водительском сидении направляется к орбите Марса.
На гелиоцентрическую орбиту машину вывела сверхтяжелая ракета Falcon Heavy, ставртовавшая с мыса Канаверал 6 января в 23:45 по Москве.
«Последняя фотография (манекена) Starman в автомобиле Roadster на пути к орбите Марса, а потом — к поясу астероидов», — прокомментировал Маск новое фото.
Вскоре после успешного запуска новейшей боковые блоки ракеты-носителя вернулись на Землю, центральный разбился при посадке. При этом нагрузка первого запуска, в качестве которой использован автомобиль Tesla Roadster из личной коллекции Илона Маска с манекеном, вышла на гиперболическую орбиту Земли, после чего должна отправиться в далекий космос по гелиоцентрической орбите.
Накануне запуска компания сообщила, что после отделения от ракеты машина будет двигаться со скоростью 11 километров в секунду.
«Последняя фотография (манекена) Starman в автомобиле Roadster на пути к орбите Марса, а потом — к поясу астероидов», — прокомментировал Маск новое фото.
Вскоре после успешного запуска новейшей боковые блоки ракеты-носителя вернулись на Землю, центральный разбился при посадке. При этом нагрузка первого запуска, в качестве которой использован автомобиль Tesla Roadster из личной коллекции Илона Маска с манекеном, вышла на гиперболическую орбиту Земли, после чего должна отправиться в далекий космос по гелиоцентрической орбите.
Накануне запуска компания сообщила, что после отделения от ракеты машина будет двигаться со скоростью 11 километров в секунду.
Наш ответ Илону Маску
Наш ответ Илону Маску: отправим в космос LADA Priora с таксой, пусть слушает там Стаса Михайлова. Надеемся, марсиане оценят его песни.Опубликовано НТВ 7 февраля 2018 г.
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