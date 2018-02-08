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    Илон Маск показал фото мчащегося к орбите Марса автомобиля Tesla с манекеном

    3 комментария
    • Фото: elonmusk /instagram.com
    Илон Маск показал фото мчащегося к орбите Марса автомобиля Tesla с манекеном

    Илон Маск показал фото мчащегося к орбите Марса автомобиля Tesla с манекеном

    Илон Маск показал фото мчащегося к орбите Марса автомобиля Tesla с манекеном
  • Фото: elonmusk /instagram.com

    • Руководитель американской компании SpaceX Илон Маск в своем Instagram разместил новый снимок спортивного автомобиля Tesla Roadster, который с манекеном на водительском сидении направляется к орбите Марса.

    На гелиоцентрическую орбиту машину вывела сверхтяжелая ракета Falcon Heavy, ставртовавшая с мыса Канаверал 6 января в 23:45 по Москве.

    «Последняя фотография (манекена) Starman в автомобиле Roadster на пути к орбите Марса, а потом — к поясу астероидов», — прокомментировал Маск новое фото.

    смотретьСверхтяжелая ракета-носитель Falcon Heavy стартовала с мыса Канаверал
    Сверхтяжелая ракета-носитель Falcon Heavy стартовала с мыса Канаверал
    Вскоре после успешного запуска новейшей боковые блоки ракеты-носителя вернулись на Землю, центральный разбился при посадке. При этом нагрузка первого запуска, в качестве которой использован автомобиль Tesla Roadster из личной коллекции Илона Маска с манекеном, вышла на гиперболическую орбиту Земли, после чего должна отправиться в далекий космос по гелиоцентрической орбите.

    смотретьРакета-носитель Falcon Heavy вывела на орбиту вишневую Тesla
    Ракета-носитель Falcon Heavy вывела на орбиту вишневую Тesla
    Накануне запуска компания сообщила, что после отделения от ракеты машина будет двигаться со скоростью 11 километров в секунду.

    Наш ответ Илону Маску

    Наш ответ Илону Маску: отправим в космос LADA Priora с таксой, пусть слушает там Стаса Михайлова. Надеемся, марсиане оценят его песни.

    Опубликовано НТВ 7 февраля 2018 г.

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