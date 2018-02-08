МИД Японии: Россия вынудила США ввязаться в гонку ядерных вооружений

Глава японского МИДа Таро Коно в ходе прений в национальном парламенте заявил, что действия Москвы заставили Вашингтон включиться в гонку ядерных вооружений.
Таро Коно, министр иностранных дел Японии: «Нестабильность в текущую ситуацию с ядерным оружием вносят не США, а Россия, которая, следуя своей военной доктрине, ведет разработку тактических боеголовок с маломощными зарядами. Именно Россия поставила Соединенные Штаты в такое положение, что им пришлось начать разработку такого вида вооружений».
При этом японский министр выразил твердую уверенность в том, что «Вашингтон разрабатывает такое вооружение не для того, чтобы использовать его против КНДР», передает ТАСС.
На прошлой неделе была опубликована обновленная ядерная доктрина США, которая предусматривает сокращение мощности части имеющихся ядерных боеголовок для баллистических ракет подлодок, а также производство крылатой ракеты морского базирования с ядерным боезарядом. Стратеги Пентагона считают, что такая крылатая ракета позволит Вашингтону обеспечить «нестратегическое (ядерное) региональное присутствие».
Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль изучил обновленную американскую ядерную доктрину и заявил, что этот документ запустил спираль гонки ядерных вооружений, а это представляет особую опасность для Европы.
При этом японский министр выразил твердую уверенность в том, что «Вашингтон разрабатывает такое вооружение не для того, чтобы использовать его против КНДР», передает ТАСС.
На прошлой неделе была опубликована обновленная ядерная доктрина США, которая предусматривает сокращение мощности части имеющихся ядерных боеголовок для баллистических ракет подлодок, а также производство крылатой ракеты морского базирования с ядерным боезарядом. Стратеги Пентагона считают, что такая крылатая ракета позволит Вашингтону обеспечить «нестратегическое (ядерное) региональное присутствие».
Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль изучил обновленную американскую ядерную доктрину и заявил, что этот документ запустил спираль гонки ядерных вооружений, а это представляет особую опасность для Европы.
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