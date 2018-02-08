Российский теплоход со 127 пассажирами застрял во льдах близ Японии

Теплоход «Игорь Фархутдинов» со 127 пассажирами на борту пытается пробиться сквозь льды к сахалинскому порту Корсаков. Об этом сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области.
Теплоход с пассажирами вышел из Малокурильской бухты острова Шикотан в понедельник. Он пытался пройти к Корсакову вблизи Японии, но застрял во льдах.
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области: «Просьбу о помощи капитан судна не подавал, опасность пассажирам сейчас не угрожает, „Игорь Фархутдинов“ относится к судам ледового класса».
В ведомстве также отметили, что, по информации судовладельца, запаса провианта и питьевой воды на теплоходе хватает, передает «Интерфакс». Ожидается, что к вечеру 8 февраля теплоходу удастся достигнуть порта Корсаков.
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области: «Просьбу о помощи капитан судна не подавал, опасность пассажирам сейчас не угрожает, „Игорь Фархутдинов“ относится к судам ледового класса».
В ведомстве также отметили, что, по информации судовладельца, запаса провианта и питьевой воды на теплоходе хватает, передает «Интерфакс». Ожидается, что к вечеру 8 февраля теплоходу удастся достигнуть порта Корсаков.
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