Голый пассажир устроил переполох на борту самолета на Аляске

Самолет авиакомпании Alaska Airlines вернулся в аэропорт вылета в городе Анкоридж в штате Аляска
из-за голого мужчины, который заперся в туалете.
Инцидент произошел на борту Boeing 737, который следовал по маршруту Анкоридж — Сиэтл. В самолете находились 178 пассажиров, передает Associated Press.
Дарси Перри, представитель аэропорта: «На воздушном судне был человек, забаррикадировавшийся в туалете. Бортпроводники обнаружили, что он был обнажен».
Мужчина отказался следовать инструкциям бортпроводников. Командиру экипажа ничего не оставалось, кроме как вернуться в аэропорт вылета. После приземления самолета на борт поднялись представители полиции и ФБР. Они вывели мужчину. Власти не стали выдвигать против него обвинения. О причинах его странного поступка ничего не известно.
Дарси Перри, представитель аэропорта: «На воздушном судне был человек, забаррикадировавшийся в туалете. Бортпроводники обнаружили, что он был обнажен».
Мужчина отказался следовать инструкциям бортпроводников. Командиру экипажа ничего не оставалось, кроме как вернуться в аэропорт вылета. После приземления самолета на борт поднялись представители полиции и ФБР. Они вывели мужчину. Власти не стали выдвигать против него обвинения. О причинах его странного поступка ничего не известно.
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