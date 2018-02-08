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Улицы разбитых фонарей 16+
8 февраля, 14:00
Брифинг Марии Захаровой
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    Голый пассажир устроил переполох на борту самолета на Аляске

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    Голый пассажир устроил переполох на борту самолета на Аляске

    Голый пассажир устроил переполох на борту самолета на Аляске

    Самолет авиакомпании Alaska Airlines вернулся в аэропорт вылета в городе Анкоридж в штате Аляска из-за голого мужчины, который заперся в туалете.

    Инцидент произошел на борту Boeing 737, который следовал по маршруту Анкоридж — Сиэтл. В самолете находились 178 пассажиров, передает Associated Press.

    Дарси Перри, представитель аэропорта: «На воздушном судне был человек, забаррикадировавшийся в туалете. Бортпроводники обнаружили, что он был обнажен».

    Мужчина отказался следовать инструкциям бортпроводников. Командиру экипажа ничего не оставалось, кроме как вернуться в аэропорт вылета. После приземления самолета на борт поднялись представители полиции и ФБР. Они вывели мужчину. Власти не стали выдвигать против него обвинения. О причинах его странного поступка ничего не известно.

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