Немецкого депутата шокировал отказ крымчанам в шенгенских визах

Депутат парламента земли Северный
Рейн-Вестфалия Хельмут Сайффен, который находится с визитом в Крыму в составе немецкой делегации, шокирован, что крымчане не могут получить визы по российским загранпаспортам. Все визовые операции жители полуострова могут совершить только на Украине и по украинским документам.
Хельмут Сайффен, депутат: «В СМИ, как правило, умалчивается ситуация в Крыму. Если сообщают, то, как правило, о том, что Путин враг. А про то, что страдают простые жители от санкций, об этом никто никогда не говорит. Я даже не мог себе представить, что жители Крыма не могут выезжать спокойно в страны шенгенской зоны. Я считаю это скандалом, который у нас замалчивается».
Он также отметил, что до сих пор они не заметили никаких нарушений прав человека в Крыму, передает РИА Новости.
Хельмут Сайффен: «Мы не видели фактов (нарушения прав человека). Факт есть то, что те люди, которых мы встретили во время нашей поездки, чувствуют себя совершенно раскованно. Это прямой показатель того, что люди живут здесь без страха».
Ранее украинский посол Андрей Мельник оскорбительно высказался о депутатах парламентов германских федеральных земель, которые посетили Крым с рабочей поездкой. В частности, Мельник рассказал, как «вправил мозги» руководству фракции «Альтернативы для Германии» в парламенте Северного Рейна-Вестфалии «за преступный вояж в Крым их авантюрных коллег».
Члены делегации ответили, что живут в свободной стране и «имеют право ехать туда, куда считают нужным». Только вот поездки в Киев по приглашению посла немецкие делегаты оказались. Они сочли невозможными подобные визиты при нынешней киевской власти. А самому послу предложили поучиться дипломатии у европейских коллег.
Он также отметил, что до сих пор они не заметили никаких нарушений прав человека в Крыму, передает РИА Новости.
Хельмут Сайффен: «Мы не видели фактов (нарушения прав человека). Факт есть то, что те люди, которых мы встретили во время нашей поездки, чувствуют себя совершенно раскованно. Это прямой показатель того, что люди живут здесь без страха».
Ранее украинский посол Андрей Мельник оскорбительно высказался о депутатах парламентов германских федеральных земель, которые посетили Крым с рабочей поездкой. В частности, Мельник рассказал, как «вправил мозги» руководству фракции «Альтернативы для Германии» в парламенте Северного Рейна-Вестфалии «за преступный вояж в Крым их авантюрных коллег».
Члены делегации ответили, что живут в свободной стране и «имеют право ехать туда, куда считают нужным». Только вот поездки в Киев по приглашению посла немецкие делегаты оказались. Они сочли невозможными подобные визиты при нынешней киевской власти. А самому послу предложили поучиться дипломатии у европейских коллег.
Комментарии