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8 февраля, 14:00
Брифинг Марии Захаровой
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    В академиях Минобороны США возросло число случаев сексуального насилия

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    В академиях Минобороны США возросло число случаев сексуального насилия

    В академиях Минобороны США возросло число случаев сексуального насилия

    Сразу в трех ведущих академиях Минобороны США в 2016–17 учебном году возросло число выявленных случаев сексуального насилия. Об этом сообщили в Пентагоне.

    Согласно данным исследования, проведенного Военной академии США в Вест-Пойнте, в военно-морской и военно-воздушной академиях было выявлено 112 случаев сексуального насилия с участием курсантов и мичманов. При этом годом ранее их было 86, передает РИА Новости.

    В ведомстве отметили, что самое большое количество случаев насилия зафиксировано в старейшем учебном заведении США — академии в Вест-Пойнте.

    Скандалы, связанные с сексуальным насилием, разгораются в США все чаще. В конце января суд вынес приговор экс-врачу американской женской сборной по спортивной гимнастике, обвинения против которого выдвинули 156 человек. Его приговорили к 175 годам тюрьмы за изнасилования и домогательства.

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