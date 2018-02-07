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8 февраля, 14:00
Брифинг Марии Захаровой
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    Один человек погиб при обрушении шахты в Кузбассе

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    Один человек погиб при обрушении шахты в Кузбассе

    Один человек погиб при обрушении шахты в Кузбассе

    Обрушение породы произошло на шахте «Осинниковская» в Кемеровской области. По предварительной информации, в результате ЧП погиб один человек. Об этом сообщили в кузбасском главке МЧС.

    МЧС: «По предварительным данным, один человек погиб, еще один травмирован».

    Всего под землей в момент обрушения находились 125 человек, передает РИА Новости. Восемь из них были на аварийном участке, они вышли на поверхность.

    На месте ЧП работает два отделения военизированного горноспасательного отряда. Погибшего и пострадавшего шахтеров поднимают на поверхность. Шахта работает в штатном режиме.



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