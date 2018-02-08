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8 февраля, 14:00
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    Дома на колесах: зачем россияне переселяются в трейлеры. жилье, спецрепортаж Итогов дня, туризм и путешествия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВДома на колесах: зачем россияне переселяются в трейлеры

    Дома на колесах: зачем россияне переселяются в трейлеры

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    Дома на колесах: зачем россияне переселяются в трейлеры

    Дома на колесах: зачем россияне переселяются в трейлеры

    Дома на колесах: зачем россияне переселяются в трейлеры

      Стремление минимизировать траты на жизнь знакомо всем, и некоторые находят для этого довольно радикальные способы. Сколько наших сограждан уже выбрали в качестве жилища дом на колесах? Кто они — бродяги XXI века? И правда ли, что живущие по принципу «все свое ношу с собой» сильно экономят на коммунальных платежах и ремонте?

      Путешествовать не выходя из дома для Руслана не проблема. Прицепил дом к внедорожнику — вот и все сборы. За три месяца вдвоем с товарищем они объехали 18 городов России. Останавливаться не собираются. Новый год встречали в горах Северной Осетии, Рождество — уже в Нальчике. Когда дом и транспорт — в одной сцепке, придумать себе удаленную работу и оборудовать кабинет — уже дело техники.

      Не ахти какие хоромы, но им на двоих более чем хватает. Есть все необходимое и даже больше. Правда, Руслан признался: такую жизнь выбрал не только из-за экономии. Потому у него и псевдоним в Интернете Руслан Внедорожный.

      Руслан: «В основном я выбираю места глухие, с полным отсутствием цивилизации».

      Тишина, лес, птицы поют. Романтика. И кажется, что все это великолепие — лишь недостижимая мечта для тех, кого каждый день на работе ждут к 9 утра в офисе. Но это не так, уверяет Михаил Пялкин, руководитель специального кемпинга для жилых прицепов, расположенного на территории одного из московских парков.

      Михаил Пялкин: «Мы в городе, но на природе. От нас до Красной площади, что интересует гостей больше всего, не более 40 минут».

      Домов на колесах в кемпинге много, но днем в них никого — все на работе. Так приезжие и романтики решают квартирный вопрос в мегаполисе. Там все есть — электричество, канализация. Подключай трейлер и живи, слушай птиц, ходи на работу. Однако для России это пока редкая экзотика.

      А у Вячеслава квартира есть, но есть и жилой прицеп. Им он решает вопрос вовсе не квартирный, а пытается побороть систему накруток на билетах и дорогих гостиницах.

      Владислав: «У нас на Кавказ из Чебоксар на месяц путешествие вышло где-то 35 тысяч на троих. Это топливо и продукты».

      Подержанный дом на колесах можно купить тысяч от 300 — в очень плохом состоянии. Но свой Вячеслав купил намного дешевле. А есть и настоящее «передвижное семейное гнездышко» площадью 14 квадратных метров. Благодаря грамотной планировке, хвалятся Селена и Александр, в их доме есть место для всего и всех, включая огромного кота Макса.

      Конечно, такой дом не совсем для путешествий. Постоянно ездить с таким тяжело и неудобно. Но время от времени менять район проживания — то, что надо. А обошлась такая мобильная квартира относительно недорого.

      Александр: «Бытует мнение, что этот дом обошелся в 700 тысяч. Часть расходов я от супруги скрыл».

      Со скрытой частью затрат, признался Александр, вышло около миллиона. Только прописаться в таких домах нельзя. Но так ли это важно, когда за окном тот пейзаж, который хочется видеть прямо сейчас?

      Подробности — в спецрепортаже «Итогов дня».

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