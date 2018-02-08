Улицы разбитых фонарей <sup><small>16+</small></sup>
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Улицы разбитых фонарей 16+
8 февраля, 14:00
Брифинг Марии Захаровой
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    Участники впервые выступили перед педагогами проекта «Ты супер!». НТВ, Ты супер, дети и подростки, музыка и музыканты, фестивали и конкурсы, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВУчастники впервые выступили перед педагогами проекта «Ты супер!»

    Участники впервые выступили перед педагогами проекта «Ты супер!»

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    Участники впервые выступили перед педагогами проекта «Ты супер!»

    Участники впервые выступили перед педагогами проекта «Ты супер!»

    Участники впервые выступили перед педагогами проекта «Ты супер!»

      Для конкурсантов настал час икс — первая встреча с педагогами и первая оценка от профессионалов. Без слез не обошлось. В этот непростой момент юных артистов старалась поддержать репортер НТВ Анастасия Пак.

      База проекта «Ты супер!» в этот день была больше похожа на школу 1 сентября: все нарядные, причесанные. Участники готовились впервые спеть перед педагогами и друг другом.

      Преподаватели были строги как никогда. Придирчиво отсматривали каждый номер и делали замечания.

      Наталья Ефименко, главный педагог по вокалу проекта «Ты супер!»: «Вы только задумайтесь об этом — вас увидят все, весь мир. Поэтому мне не до шуток».

      Были на первом прослушивании и первые слезы. Лена Ермакова исполнила песню про маму и в финале расплакалась. Потому что девочка посвятила выступление своей тете, которая заменила ей родную мать с младенческого возраста.

      Елена Ермакова, участница проекта « Ты супер!»: «На важных для меня концертах она всегда сидит в зале. Смотрит на меня, переживает и плачет».

      Не удержалась от слез и София Командина, которая приехала на проект из Кемеровской области. Соне показалось, что она пела, не попадая в ноты.

      Софья Командина, участница проекта «Ты супер!»: «Я тогда плакать не хотела, но когда мне начали говорить, что круто, я сразу заплакала, не знаю, почему».

      Первые слезы, первые эмоции, первое волнение и первый серьезный разбор полетов от главного педагога по вокалу Натальи Ефименко.

      Наталья Ефименко: «Многие приезжают, и им кажется, что они все умеют. А на самом деле мы раз и говорим: „Вы ничего не умеете, и давайте все делать с чистого листа“. У нас с этого начались занятия. Они заходят, а я говорю: „Нам здесь надо много поработать“».

      Все серьезно и по-взрослому. Впереди у участников много работы и, прежде всего, над самими собой.

      Смотрите премьеру второго сезона «Ты супер!» в субботу, 10 февраля, в 20:00 на НТВ и НТВ.Ru.

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