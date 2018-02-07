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8 февраля, 14:00
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    Реставрация БДТ в Петербурге привела к уголовному делу о хищении. Большой драматический театр, Санкт-Петербург, реконструкция и реставрация, театр, хищения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРеставрация БДТ в Петербурге привела к уголовному делу о хищении

    Реставрация БДТ в Петербурге привела к уголовному делу о хищении

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    Реставрация БДТ в Петербурге привела к уголовному делу о хищении

    Реставрация БДТ в Петербурге привела к уголовному делу о хищении

      Полиция Петербурга возбудила уголовное дело о хищениях бюджетных средств при реконструкции здания БДТ на Фонтанке.

      Питерский главк заинтересовался деловыми отношениями Северо-Западной дирекции по реконструкции и реставрации Минкульта и компании «Театрально-декорационные мастерские».

      По версии оперативников, в период с 2011 по 2016 годы с этой фирмой были заключены контракты на реставрацию здания театра и реконструкцию оборудования, в том числе высокотехнологичного. На общую сумму порядка 2 миллиардов рублей.

      После обращения администрации БДТ летом минувшего года правоохранители и прокуратура проверили качество проведенных работ и установили, что дирекция Минкульта получила от исполнителя подложные документы.

      Кроме того, в театре не полностью провели ремонтные работы и замену оборудования. Хотя денежные средства подрядчику были переведены в полном объеме.

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