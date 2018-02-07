Самолет «Победы» вынужденно сел в Минеральных Водах из-за дебошира

Самолет лоукостера «Победа», который летел из Москвы в Гюмри, совершил вынужденную посадку в аэропорту Минеральных Вод.
В авиакомпании пояснили, что причиной незапланированной посадки стало поведение пассажира, который устроил дебош на борту. Речь идет о рейсе DP855, передает РИА Новости.
Пресс-служба авиакомпании «Победа»: «Самолет „Победы“ при выполнении рейса Москва — Гюмри совершил вынужденную посадку в аэропорту Минеральных Вод из-за деструктивного пассажира».
В компании сообщили, что пассажир оскорблял экипаж, отказывался подчиняться требованиям командира самолета, вел себя неадекватно, а потом еще и закурил на борту. С хулигана планируют взыскать расходы, которые пришлось понести компании из-за незапланированной посадки в Минеральных Водах.
Напомним, в минувшем году «Победа» приняла решение ужесточить наказание за курение в самолетах. В случае нарушений правил о курении самолет сажают, а с пассажира взыскивают внушительные расходы.
Пресс-служба авиакомпании «Победа»: «Самолет „Победы“ при выполнении рейса Москва — Гюмри совершил вынужденную посадку в аэропорту Минеральных Вод из-за деструктивного пассажира».
В компании сообщили, что пассажир оскорблял экипаж, отказывался подчиняться требованиям командира самолета, вел себя неадекватно, а потом еще и закурил на борту. С хулигана планируют взыскать расходы, которые пришлось понести компании из-за незапланированной посадки в Минеральных Водах.
Напомним, в минувшем году «Победа» приняла решение ужесточить наказание за курение в самолетах. В случае нарушений правил о курении самолет сажают, а с пассажира взыскивают внушительные расходы.
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