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8 февраля, 14:00
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    Самолет «Победы» вынужденно сел в Минеральных Водах из-за дебошира

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    Самолет «Победы» вынужденно сел в Минеральных Водах из-за дебошира

    Самолет «Победы» вынужденно сел в Минеральных Водах <nobr>из-за</nobr> дебошира

    Самолет лоукостера «Победа», который летел из Москвы в Гюмри, совершил вынужденную посадку в аэропорту Минеральных Вод.

    В авиакомпании пояснили, что причиной незапланированной посадки стало поведение пассажира, который устроил дебош на борту. Речь идет о рейсе DP855, передает РИА Новости.

    Пресс-служба авиакомпании «Победа»: «Самолет „Победы“ при выполнении рейса Москва — Гюмри совершил вынужденную посадку в аэропорту Минеральных Вод из-за деструктивного пассажира».

    В компании сообщили, что пассажир оскорблял экипаж, отказывался подчиняться требованиям командира самолета, вел себя неадекватно, а потом еще и закурил на борту. С хулигана планируют взыскать расходы, которые пришлось понести компании из-за незапланированной посадки в Минеральных Водах.

    Напомним, в минувшем году «Победа» приняла решение ужесточить наказание за курение в самолетах. В случае нарушений правил о курении самолет сажают, а с пассажира взыскивают внушительные расходы.

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