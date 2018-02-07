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8 февраля, 14:00
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    МИД: в западных СМИ планируют «вброс» об атаках русских хакеров на олимпийские ресурсы

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Наталья Селиверстова
    МИД: в западных СМИ планируют «вброс» об атаках русских хакеров на олимпийские ресурсы

    МИД: в западных СМИ планируют «вброс» об атаках русских хакеров на олимпийские ресурсы

    МИД: в западных СМИ планируют «вброс» об атаках русских хакеров на олимпийские ресурсы
  • Фото: РИА Новости © 2018, Наталья Селиверстова

    • В российском внешнеполитическом ведомстве рассказали, что информационная война против Москвы продолжает набирать обороты. В западных СМИ планируется «вброс псевдорасследований» — Россию планируют обвинить в нападении на идеалы олимпийского движения.

    Как отметили в МИД, складывается впечатление, что у ряда государств вошло в привычку списывать свои внутриполитические проблемы на мнимое кибервмешательство России. Но теперь в этой информационной войне против России наметился новый этап. На этот раз необоснованным нападкам в отношении Москвы намерены придать еще более масштабный характер.

    МИД РФ: «Россию планируют обвинить в нападении на идеалы олимпийского движения».

    По данным ведомства, в западных СМИ готовится вброс псевдорасследований о «русском следе» в хакерских атаках на информационные ресурсы, связанные с Олимпиадой в Южной Корее.

    МИД РФ: «Никаких доказательств, естественно, миру, как и прежде, представлено не будет. К этой антироссийской кампании могут быть привлечены не только ангажированные СМИ (The Washington Post , BuzzFeed и др.), но и давно имеющие тесные связи с ЦРУ и АНБ IT-компании».

    Как подчеркнули в МИД, очередная провокация готовится по уже знакомому сценарию. В ведомстве отметили, что любые обвинения в адрес России в подрыве международной информационной безопасности выглядят вдвойне абсурдно, поскольку именно наша страна более 20 лет выступает с предложениями по ее укреплению. Примечательно, что нагнетают мнимую «российскую угрозу» именно те страны, которые последовательно наращивают свой киберпотенциал, ведут незаконную слежку и нарушают права человека.

    МИД РФ: «При этом они забывают о том, что антироссийская информационная волна может ударить по своим создателям, спровоцировав активизацию под ее прикрытием международных террористических и преступных группировок».

    В министерстве также добавили, что Россия и Южная Корея тесно сотрудничают по вопросам информационной безопасности.

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