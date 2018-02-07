Инспектор Купер. Невидимый враг <sup><small>16+</small></sup>
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Инспектор Купер. Невидимый враг 16+
8 февраля, 14:00
Брифинг Марии Захаровой
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    Российские и японские художники экспериментируют с искусством в Петербурге. Санкт-Петербург, Япония, выставки и музеи, искусство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРоссийские и японские художники экспериментируют с искусством в Петербурге

    Российские и японские художники экспериментируют с искусством в Петербурге

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    Российские и японские художники экспериментируют с искусством в Петербурге

    Российские и японские художники экспериментируют с искусством в Петербурге

    Российские и японские художники экспериментируют с искусством в Петербурге

      В «Манеже» открылась выставка «Преодоление», объединившая молодых художников Японии и России.

      В Центральном выставочном зале «Манеж» представлены 140 объектов визуального искусства. Работы созданы учащимися художественных вузов двух стран: японских университетов Musashino Art и Tama Art, а также петербургской Академии художеств.

      В стране восходящего солнца стараются соединить традицию и современное искусство в разных направлениях: живописи, каллиграфии, видеоарте и инсталляциях. Также здесь представлены японские комиксы и графика.

      Кстати, с работой Йоши Тсузуки «След животного» возникли проблемы с доставкой из-за слишком большого формата. Зато не составило труда привезти образцы релаксирующего искусства в цифровом виде. Но из-за отсутствия света в блэк-боксах видеокамера их зафиксировать не может.

      Студенты из Японии скоро приедут на стажировку и смогут увидеть работы своих ровесников из Петербурга.

      Российская часть выставки оказалась более радикальна в эмоциях. Арсений Нефёдов буквально разорвал и сложил заново человеческое тело в мультиформатной работе «Кто я?». Это попытка показать некое пограничное состояние людей. Проект создан в рамках программы паллиативной помощи. Поэтому часть работ обращена к теме физической боли. А чтобы попасть на выставку «Преодоление», нужно пройти сквозь гигантские буквы, составляющие ее название.

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