Российские и японские художники экспериментируют с искусством в Петербурге

В «Манеже» открылась выставка «Преодоление», объединившая молодых художников Японии и России.

В Центральном выставочном зале «Манеж» представлены 140 объектов визуального искусства. Работы созданы учащимися художественных вузов двух стран: японских университетов Musashino Art и Tama Art, а также петербургской Академии художеств.



В стране восходящего солнца стараются соединить традицию и современное искусство в разных направлениях: живописи, каллиграфии, видеоарте и инсталляциях. Также здесь представлены японские комиксы и графика.



Кстати, с работой Йоши Тсузуки «След животного» возникли проблемы с доставкой из-за слишком большого формата. Зато не составило труда привезти образцы релаксирующего искусства в цифровом виде. Но из-за отсутствия света в блэк-боксах видеокамера их зафиксировать не может.



Студенты из Японии скоро приедут на стажировку и смогут увидеть работы своих ровесников из Петербурга.



Российская часть выставки оказалась более радикальна в эмоциях. Арсений Нефёдов буквально разорвал и сложил заново человеческое тело в мультиформатной работе «Кто я?». Это попытка показать некое пограничное состояние людей. Проект создан в рамках программы паллиативной помощи. Поэтому часть работ обращена к теме физической боли. А чтобы попасть на выставку «Преодоление», нужно пройти сквозь гигантские буквы, составляющие ее название.