СОБР ворвался в питерское подпольное казино через бронированную дверь

Полиция в Петербурге ликвидировала очередное подпольное казино. Оно располагалось в одной из жилых квартир на Греческом проспекте.

Организаторы нелегального казино конспирировались достаточно умело, потому что на входе была бронированная дверь. Чтобы попасть внутрь, сотрудникам СОБРа пришлось спилить дверь.



Кроме того, существовал и потайной ход для особых клиентов, который не был обозначен в планировочных документах жилой площади. Зато внутри правоохранители сразу обнаружили несколько покерных столов и места для игры в рулетку, а также десятки одноруких бандитов.



Всё имущество описали и изъяли, а владельцев подпольного казино — ими оказались две жительницы Петербурга — задержали. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье «Незаконная организация и проведение азартных игр».