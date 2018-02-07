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8 февраля, 14:00
Брифинг Марии Захаровой
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    В Петербурге почтили память жертв ленинградской авиакатастрофы 1981 года. Санкт-Петербург, авиационные катастрофы и происшествия, армия и флот РФ, памятные даты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Петербурге почтили память жертв ленинградской авиакатастрофы 1981 года

    В Петербурге почтили память жертв ленинградской авиакатастрофы 1981 года

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    В Петербурге почтили память жертв ленинградской авиакатастрофы 1981 года

    В Петербурге почтили память жертв ленинградской авиакатастрофы 1981 года

    В Петербурге почтили память жертв ленинградской авиакатастрофы 1981 года

      Пришедшие на панихиду в Николо-Богоявленский морской собор вспоминали события 37-летней давности, когда в результате крушения самолета погибли офицеры Тихоокеанского флота.

      В Николо-Богоявленском морском соборе почтили память офицеров, погибших в авиакатастрофе 7 февраля 1981 года. В том самолете был практически весь высший командный состав Тихоокеанского флота Советского Союза.

      37 лет назад в этот день были завершены плановые сборы руководства всех флотов страны, и именно тихоокеанцев по итогам признали лучшими. Они сели в лайнер Ту-104, чтобы отправиться домой. Но буквально через 8 секунд после взлета с аэродрома в Пушкине самолет резко накренился на правое крыло, перевернулся и взорвался от удара о землю.

      После авиакатастрофы, в результате которой оказался практически обезглавлен весь Тихоокеанский флот, вышел приказ, запрещающий всему руководству переезжать одним рейсом. Панихида в соборе по традиции прошла у мемориальной доски с именами погибших моряков.

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