Созданное в Петербурге судно-разведчик отправили на ходовые испытания

Один из самых засекреченных кораблей военно-морского флота судно-разведчик «Иван Хурс» сегодня покинуло причалы «Северной верфи» и отправилось на ходовые испытания в Балтийское море.

В течение месяца экипажу и контрольной комиссии предстоит проверить более 150 технических объектов, установленных на борту корабля. Его закладка состоялась два с половиной года назад. В мае 2017-го он был спущен на воду.



Учитывая техническое оснащение, подобные суда моряки неофициально называют глаза и уши военно-морского флота. Судно-разведчик «Иван Хурс», названное в честь советского вице-адмирала, — второй корабль этого проекта. После передачи его в состав вооруженных сил он будет нести вахту на Черноморском флоте.