Инспектор Купер. Невидимый враг <sup><small>16+</small></sup>
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Инспектор Купер. Невидимый враг 16+
8 февраля, 14:00
Брифинг Марии Захаровой
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    Созданное в Петербурге судно-разведчик отправили на ходовые испытания. Санкт-Петербург, армия и флот РФ, судостроение. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСозданное в Петербурге судно-разведчик отправили на ходовые испытания

    Созданное в Петербурге судно-разведчик отправили на ходовые испытания

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    Созданное в Петербурге <nobr>судно-разведчик</nobr> отправили на ходовые испытания

    Созданное в Петербурге судно-разведчик отправили на ходовые испытания

    Созданное в Петербурге <nobr>судно-разведчик</nobr> отправили на ходовые испытания

      Один из самых засекреченных кораблей военно-морского флота судно-разведчик «Иван Хурс» сегодня покинуло причалы «Северной верфи» и отправилось на ходовые испытания в Балтийское море.

      В течение месяца экипажу и контрольной комиссии предстоит проверить более 150 технических объектов, установленных на борту корабля. Его закладка состоялась два с половиной года назад. В мае 2017-го он был спущен на воду.

      Учитывая техническое оснащение, подобные суда моряки неофициально называют глаза и уши военно-морского флота. Судно-разведчик «Иван Хурс», названное в честь советского вице-адмирала, — второй корабль этого проекта. После передачи его в состав вооруженных сил он будет нести вахту на Черноморском флоте.

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