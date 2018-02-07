Питерские депутаты просят губернатора о моратории на магазины и закусочные в жилых домах

В Мариинском дворце озаботились ситуацией, когда жилые помещения массово и легко переводят в коммерческие. Таким образом квартиры начинают соседствовать с парикмахерскими, стоматологией и даже закусочными.

Поставить вопрос ребром решил единоросс Денис Четырбок, попросивший коллег одобрить запрос к губернатору. В тексте речь о конкретике — наложить мораторий на перепланировку и перевод помещений в нежилой статус в районе строящейся станции метро «Юго-Западная». Там явление, по словам парламентария, приобрело характер эпидемии. Однако, так или иначе, вопрос надо решать в масштабах всего города.



Денис Четырбок, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, фракция «Единая Россия»: «Страдают обычные жители, которые в ежедневном режиме живут в конкретном доме. Изначально помещение на 1-м этаже функционировало как квартира и задумывалась по проекту как квартира. И все расчеты по нагрузке на электросеть, теплосеть, водоснабжение — всё это рассчитывалось из расчета, что это квартира».



Проблема квартир-оборотней, превращающихся в коммерческую недвижимость с отдельным входом, имеет общегородской характер. Видимо, поэтому постановку вопроса перед Георгием Полтавченко поддержали как в стане большинства, так и оппозиционные силы. В итоге предложение приняли. Депутаты признали, что для наведения порядка в этой области нужно комплексно менять как региональное, так и федеральное законодательство.



Оксана Дмитриева, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, фракция «Партия роста»: «Это существенно ухудшает условия проживания граждан. Снижается рыночная стоимость их квартиры. Это наступление на их жилищные права».



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