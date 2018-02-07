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8 февраля, 14:00
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    Петербургские депутаты могут разрешить продавать алкоголь дольше. Санкт-Петербург, алкоголь, законодательство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПетербургские депутаты могут разрешить продавать алкоголь дольше

    Петербургские депутаты могут разрешить продавать алкоголь дольше

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    Петербургские депутаты могут разрешить продавать алкоголь дольше

    Петербургские депутаты могут разрешить продавать алкоголь дольше

      В Заксобрании изучают инициативу Торгово-промышленной палаты города сделать правила продажи крепких напитков более мягкими.

      Председатель петербургского парламента объявил, что в Законодательном собрании готовы подумать насчет увеличения времени продажи алкоголя в городе на один час. Сейчас действие сухого закона начинается в 22:00 и заканчивается в 11:00.

      А федеральные требования позволяют сделать это ограничение мягче, железно запрещая продажу горячительного лишь с 11 вечера до 9 утра. Поэтому предложение торгово-промышленной палаты пойти навстречу бизнесу и подарить страждущим лишний час на покупку спиртного в парламенте будут изучать. Каким образом пока не рассказали.

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