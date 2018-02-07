В Москве зрителям представили фильм «Лёд»

Сегодня звездная публика собралась в столичном кинотеатре «Октябрь», чтобы увидеть «Лёд» — спортивную драму о звезде фигурного катания, ее сложном пути к успеху и преодолении себя.

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Сюжет фильма выдуманный. Вопреки слухам, лента не основана на реальных событиях и уж тем более не повествует о драме Елены Бережной и Антона Сихарулидзе, как подумали некоторые, прочитав описание.



Это действительно история о фигуристке, с трудом возвращающейся к жизни после тяжелой травмы. Но образ собирательный, и чего здесь только не намешано. В фильме много музыки, юмора, трогательных моментов. Так что ввергать зрителя в депрессию не планируют.



Делала ленту та же команда, что и блокбастер о пришельцах в Чертанове «Притяжение». Продюсер — Фёдор Бондарчук, сценарист — Андрей Золотарёв, а главную мужскую роль исполнил Александр Петров.



Подробности — в видеоматериале.