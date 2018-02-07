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Инспектор Купер. Невидимый враг 16+
8 февраля, 14:00
Брифинг Марии Захаровой
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    В Москве зрителям представили фильм «Лёд». кино, Москва, премьера. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Москве зрителям представили фильм «Лёд»

    В Москве зрителям представили фильм «Лёд»

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    В Москве зрителям представили фильм «Лёд»

    В Москве зрителям представили фильм «Лёд»

    В Москве зрителям представили фильм «Лёд»

      Сегодня звездная публика собралась в столичном кинотеатре «Октябрь», чтобы увидеть «Лёд» — спортивную драму о звезде фигурного катания, ее сложном пути к успеху и преодолении себя.

      Сюжет фильма выдуманный. Вопреки слухам, лента не основана на реальных событиях и уж тем более не повествует о драме Елены Бережной и Антона Сихарулидзе, как подумали некоторые, прочитав описание.

      Это действительно история о фигуристке, с трудом возвращающейся к жизни после тяжелой травмы. Но образ собирательный, и чего здесь только не намешано. В фильме много музыки, юмора, трогательных моментов. Так что ввергать зрителя в депрессию не планируют.

      Делала ленту та же команда, что и блокбастер о пришельцах в Чертанове «Притяжение». Продюсер — Фёдор Бондарчук, сценарист — Андрей Золотарёв, а главную мужскую роль исполнил Александр Петров.

      Подробности — в видеоматериале.

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