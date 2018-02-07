Миллионы людей по всему миру наблюдали за историческим запуском Falcon Heavy

Самый убойный способ объехать пробки сегодня всему миру продемонстрировал миллиардер Илон Маск. Он просто взял и запустил свою собственную машину прямиком в космос. Правда, за руль этой Tesla Маск вместо себя посадил манекен.
Компания миллиардера Илона Маска SpaceX успешно испытала тяжелую ракету Falcon Heavy. В нее, как обычно в таких случаях, можно было для тестового запуска загрузить какую-нибудь металлическую или бетонную болванку. Но Илон несколько оживил космическую гонку, заодно устроив рекламную акцию космического же масштаба.
На побережье возле мыса Канаверал собрались тысячи людей от мала до велика. Повод — дебютный запуск самой мощной ракеты в мире, о котором так много говорили в последние дни.
Старт транслировали в прямом эфире. Falcon Heavy стремительно взмыла в небо. И пока сотрудники частной компании SpaceX ликовали в командном центре, дебютант успел добраться до орбиты Земли, где увлекательный космический спектакль продолжился. В космос вывели полезный груз — красный спорткар с манекеном в скафандре за рулем и табличкой «Не паникуй» на приборной панели.
Спорткар, который принадлежит Маску, теперь обречен болтаться на гелиоцентрической орбите еще миллиарды лет. Сам Маск на послестартовой пресс-конференции признался, что не был до конца уверен в успехе мероприятия.
Впрочем, без накладок не обошлось. Из трех разгонных блоков на посадочные платформы успешно вернулись лишь два боковых. А вот центральный ускоритель из-за отказа двигателя на скорости почти 500 км/ч рухнул в Атлантический океан. Но это мелочи. Главное — первая частная сверхтяжелая ракета доказала свою эффективность.
Фил Ларсон, официальный представитель SpaceX: «Запуск Falcon Heavy — своего рода сенсация и апогей всех ракетных запусков. Но у нас много конкурентов. Сверхтяжелые космические грузовики вроде нашего сейчас строят не только правительственные компании, но и частные».
Falcon пока в абсолютных лидерах по грузоподъемности — он способен вывести на низкую орбиту 64 тонны. Российский «Протон-М» — 22 тонны. Но запуск нашего тяжеловеса надежнее и дешевле — в районе 60 миллионов долларов. Старт одного Falcon требует вдвое больше средств.
На побережье возле мыса Канаверал собрались тысячи людей от мала до велика. Повод — дебютный запуск самой мощной ракеты в мире, о котором так много говорили в последние дни.
Старт транслировали в прямом эфире. Falcon Heavy стремительно взмыла в небо. И пока сотрудники частной компании SpaceX ликовали в командном центре, дебютант успел добраться до орбиты Земли, где увлекательный космический спектакль продолжился. В космос вывели полезный груз — красный спорткар с манекеном в скафандре за рулем и табличкой «Не паникуй» на приборной панели.
Спорткар, который принадлежит Маску, теперь обречен болтаться на гелиоцентрической орбите еще миллиарды лет. Сам Маск на послестартовой пресс-конференции признался, что не был до конца уверен в успехе мероприятия.
Впрочем, без накладок не обошлось. Из трех разгонных блоков на посадочные платформы успешно вернулись лишь два боковых. А вот центральный ускоритель из-за отказа двигателя на скорости почти 500 км/ч рухнул в Атлантический океан. Но это мелочи. Главное — первая частная сверхтяжелая ракета доказала свою эффективность.
Фил Ларсон, официальный представитель SpaceX: «Запуск Falcon Heavy — своего рода сенсация и апогей всех ракетных запусков. Но у нас много конкурентов. Сверхтяжелые космические грузовики вроде нашего сейчас строят не только правительственные компании, но и частные».
Falcon пока в абсолютных лидерах по грузоподъемности — он способен вывести на низкую орбиту 64 тонны. Российский «Протон-М» — 22 тонны. Но запуск нашего тяжеловеса надежнее и дешевле — в районе 60 миллионов долларов. Старт одного Falcon требует вдвое больше средств.
Наш ответ Илону Маску
Наш ответ Илону Маску: отправим в космос LADA Priora с таксой, пусть слушает там Стаса Михайлова. Надеемся, марсиане оценят его песни.Опубликовано НТВ 7 февраля 2018 г.
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