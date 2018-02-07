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8 февраля, 14:00
Брифинг Марии Захаровой
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    Спецборт МЧС доставил в Петербург тяжелобольных детей из Ростова-на-Дону. МЧС, Санкт-Петербург, медицина. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСпецборт МЧС доставил в Петербург тяжелобольных детей из Ростова-на-Дону

    Спецборт МЧС доставил в Петербург тяжелобольных детей из Ростова-на-Дону

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    Спецборт МЧС доставил в Петербург тяжелобольных детей из Ростова-на-Дону

    Спецборт МЧС доставил в Петербург тяжелобольных детей из <nobr>Ростова-на-Дону</nobr>

      Из семерых пациентов шестеро — это дети, в том числе младенцы. Некоторых транспортировали в Северную столицу в кувезах с использованием аппаратов ИВЛ.

      В Петербург доставили семерых тяжелобольных пациентов. Они прибыли из Ростова-на-Дону спецбортом МЧС. Шестеро из них — дети, в том числе грудные. Поэтому во время полета некоторые из них находились в специальных кувезах и были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

      Врачи на протяжении всего пути оказывали необходимую помощь. А в аэропорту Пулково пациентов уже встречали бригады скорой помощи, которые развезли их по городским стационарам.

      Самолет оборудован медицинскими модулями и комплектом специальной медицинской аппаратуры для поддержания жизненно важных функций. В полете больных детей сопровождают родители. Полет протекает штатно.

      Отмечается, что это не конечная точка спецборта МЧС. Далее из Петербурга он отправится в Москву, куда доставит еще девятерых тяжелобольных пациентов.

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