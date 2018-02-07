Сестра Ким Чен Ына приедет на открытие Олимпиады в Южную Корею

Младшая сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына посетит на текущей неделе Южную Корею. Ким Ё Чжон вошла в состав официальной делегации КНДР на Олимпийских играх в Пхёнчхане.
О том, что в Пхёнчхан приедет сестра Ким Чен Ына, сообщило министерство по делам национального объединения Республики Корея, передает ТАСС.
Из сообщения министерства: «Север проинформировал, что Ким Ё Чжон, занимающая пост заместителя начальника Отдела агитации и пропаганды ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК), войдет в состав делегации из 22 высокопоставленных лиц во главе с формальным главой КНДР Ким Ён Намом».
Делегацию возглавит 90-летний председатель президиума Верховного народного собрания Ким Ён Нам. Представители Северной Кореи проведут в Пхёнчхане три дня — с 9 по 11 февраля.
Из сообщения министерства: «Север проинформировал, что Ким Ё Чжон, занимающая пост заместителя начальника Отдела агитации и пропаганды ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК), войдет в состав делегации из 22 высокопоставленных лиц во главе с формальным главой КНДР Ким Ён Намом».
Делегацию возглавит 90-летний председатель президиума Верховного народного собрания Ким Ён Нам. Представители Северной Кореи проведут в Пхёнчхане три дня — с 9 по 11 февраля.
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