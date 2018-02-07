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    Сестра Ким Чен Ына приедет на открытие Олимпиады в Южную Корею

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    Сестра Ким Чен Ына приедет на открытие Олимпиады в Южную Корею

    Сестра Ким Чен Ына приедет на открытие Олимпиады в Южную Корею

    Сестра Ким Чен Ына приедет на открытие Олимпиады в Южную Корею
  • Фото: Associated Press © 2018, Wong Maye-E

    • Младшая сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына посетит на текущей неделе Южную Корею. Ким Ё Чжон вошла в состав официальной делегации КНДР на Олимпийских играх в Пхёнчхане.

    О том, что в Пхёнчхан приедет сестра Ким Чен Ына, сообщило министерство по делам национального объединения Республики Корея, передает ТАСС.

    Из сообщения министерства: «Север проинформировал, что Ким Ё Чжон, занимающая пост заместителя начальника Отдела агитации и пропаганды ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК), войдет в состав делегации из 22 высокопоставленных лиц во главе с формальным главой КНДР Ким Ён Намом».

    Делегацию возглавит 90-летний председатель президиума Верховного народного собрания Ким Ён Нам. Представители Северной Кореи проведут в Пхёнчхане три дня — с 9 по 11 февраля.

    Зимняя Олимпиада в ПхёнчханеНТВ ОБЪЯСНЯЕТ

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