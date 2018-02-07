Инженеры петербургского Политеха дали вторую жизнь раритетной самоходке

Редкий экземпляр самоходной артиллерийской установки восстановили студенты и преподаватели Политехнического университета.

АСУ-57 — это легкая противотанковая авиадесантная самоходная артиллерийская установка. Ее построили в середине прошлого века, а в Политех попала в конце 1980-х как учебное пособие. Тогда про нее забыли. И вот недавно будущие инженеры нашли и отремонтировали боевую машину. Правда, теперь техника мирная: пушку у нее не обнаружили.



Несколько проворотов двигателя дедовским методом, затем оба рычага от себя и полный вперед. Интерфейс, как сказали бы современные технологи, интуитивный. Сама по себе машина не очень быстрая (до 45 километров в час по ровной дороге), зато крайне манёвренная.



В университетском боксе уже два года как перешли от миниатюр к полномасштабным моделям. И когда студенты узнали, что на балансе Политеха числится редкая установка, решили спасти ее от забвения. Ведь экземпляров, которые действительно на ходу, — единицы, а в музеях в основном полуразобранные корпусы.



Потребовалось полгода кропотливых работ. Самое трудное — найти оригинальные компоненты для капремонта двигателя образца 50-х — от знаменитого автомобиля ГАЗ «Победа», только его военной модификации.



Алексей Луханин, выпускник Санкт-Петербургского Политехнического университета: «Местами там мы поставили пару современных приборов — термометр и тахометр, чтобы грамотно произвести обкатку и настройку».



Корреспондент НТВ Эдмунд Желбунов провел тест-драйв университетской самоходки.