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Инспектор Купер. Невидимый враг 16+
8 февраля, 14:00
Брифинг Марии Захаровой
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    Инженеры петербургского Политеха дали вторую жизнь раритетной самоходке. Санкт-Петербург, вузы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВИнженеры петербургского Политеха дали вторую жизнь раритетной самоходке

    Инженеры петербургского Политеха дали вторую жизнь раритетной самоходке

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    Инженеры петербургского Политеха дали вторую жизнь раритетной самоходке

    Инженеры петербургского Политеха дали вторую жизнь раритетной самоходке

    Инженеры петербургского Политеха дали вторую жизнь раритетной самоходке

      Редкий экземпляр самоходной артиллерийской установки восстановили студенты и преподаватели Политехнического университета.

      АСУ-57 — это легкая противотанковая авиадесантная самоходная артиллерийская установка. Ее построили в середине прошлого века, а в Политех попала в конце 1980-х как учебное пособие. Тогда про нее забыли. И вот недавно будущие инженеры нашли и отремонтировали боевую машину. Правда, теперь техника мирная: пушку у нее не обнаружили.

      Несколько проворотов двигателя дедовским методом, затем оба рычага от себя и полный вперед. Интерфейс, как сказали бы современные технологи, интуитивный. Сама по себе машина не очень быстрая (до 45 километров в час по ровной дороге), зато крайне манёвренная.

      В университетском боксе уже два года как перешли от миниатюр к полномасштабным моделям. И когда студенты узнали, что на балансе Политеха числится редкая установка, решили спасти ее от забвения. Ведь экземпляров, которые действительно на ходу, — единицы, а в музеях в основном полуразобранные корпусы.

      Потребовалось полгода кропотливых работ. Самое трудное — найти оригинальные компоненты для капремонта двигателя образца 50-х — от знаменитого автомобиля ГАЗ «Победа», только его военной модификации.

      Алексей Луханин, выпускник Санкт-Петербургского Политехнического университета: «Местами там мы поставили пару современных приборов — термометр и тахометр, чтобы грамотно произвести обкатку и настройку».

      Корреспондент НТВ Эдмунд Желбунов провел тест-драйв университетской самоходки.

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