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Инспектор Купер. Невидимый враг 16+
8 февраля, 14:00
Брифинг Марии Захаровой
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    Министры и губернаторы провели мастер-классы для финалистов конкурса «Лидеры России». Кириенко, Кудрин, правительство РФ, Сочи, фестивали и конкурсы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМинистры и губернаторы провели мастер-классы для финалистов конкурса «Лидеры России»

    Министры и губернаторы провели мастер-классы для финалистов конкурса «Лидеры России»

    2 комментария
    Министры и губернаторы провели <nobr>мастер-классы</nobr> для финалистов конкурса «Лидеры России»

    Министры и губернаторы провели мастер-классы для финалистов конкурса «Лидеры России»

    Министры и губернаторы провели <nobr>мастер-классы</nobr> для финалистов конкурса «Лидеры России»

      Конкурс управленцев «Лидеры России» вышел на финишную прямую. Триста лучших конкурсантов приехали в Сочи в парк науки и искусства «Сириус». Позади — четыре месяца напряженной борьбы, а впереди — несколько дней мастер-классов от ведущих бизнесменов, министров и глав регионов. Победителями станут 100 человек.

      Испытания начнутся 8 февраля, а сегодня на конкурсе день мастер-классов. С финалистами встретились глава МИД РФ Сергей Лавров, экс-министр финансов Алексей Кудрин, мэр Москвы Сергей Собянин и другие уже сложившиеся управленцы, представляющие высшие круги власти России.

      Финалистов сегодня называли не иначе как миллионерами, поскольку все 300 человек получили гранты по миллиону рублей, которые позволят им учиться в любом вузе страны по любой специальности.

      Впрочем, Сергей Кириенко, который является организатором и главным идейным вдохновителем конкурса, на церемонии открытия отметил, что все конкурсанты — это уже успешные бизнесмены и руководители крупных частных и государственных компаний более чем в 40 городах России. И на конкурс они пришли не за бонусами и грантами, а представить свой план, как изменить Россию к лучшему.

      Сергей Кириенко, первый замглавы администрации президента: «Главной наградой в этом конкурсе являются не деньги, хотя миллион на обучение — это серьезно, а главным призом является возможность поработать с лучшими управленцами России».

      смотретьЛавров рассказал финалистам конкурса «Лидеры России» о попытках Запада «наказать РФ»
      Лавров рассказал финалистам конкурса «Лидеры России» о попытках Запада «наказать РФ»
      Испытывать финалистов будут три дня под присмотром наставников — губернаторов, министров и членов правительства. Некоторые из них признались, что уже присмотрели себе кандидатов для стажировки. Например, Алексей Кудрин заявил, что желание поработать с ним выразили все 300 человек, но он выбрал себе троих.

      Алексей Кудрин: «Цель — дать новые возможности, продвинуть этого человека, показать, что он может открыть новые границы для себя. Новые лидеры России — это креативные и инициативные люди, смелые».

      Сто победителей получат право пройти специальную образовательную программу в РАНХиГС при президенте РФ.

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