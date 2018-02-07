Коммунальщики вышли на очистку питерских крыш от снега и сосулек

Продолжающийся четвертый день снегопад прибавил работы и кровельщикам. Сотни человек вышли на покатые крыши в центре Петербурга.
Петербург столкнулся с очередным обильным снегопадом на фоне перепада температур. Утром столбик термометра опустился до 12 градусов мороза. И последующее, правда, относительное потепление вернуло горожан к «песни льда и пламени». На дорогах резко возросло количество аварий.
Тем временем на высоте нескольких десятков метров сейчас жаркая пора для кровельщиков. Жилищный комитет проинспектировал, как очищают крыши домов от снега и сосулек. Местами ледяные глыбы достигли угрожающих размеров.
Только в одном Петроградском районе сейчас работают 170 кровельщиков в режиме «один час — одна крыша». Всего же на улицы города вышли больше семи тысяч дворников. На подмогу им делегировали 500 единиц техники.
Ситуацию в центральных районах осложняют припаркованные машины. Их приходится эвакуировать, чтобы не повредить во время очистки кровель от снега и льда.
Если накануне в городе на Неве выпало почти 10 с половиной сантиметров осадков, то сегодня, по прогнозу, высота свежего покрова может достичь восьми сантиметров. Заявки и жалобы на уборку дворов и крыш жилых домов горожане могут оставлять по телефону. Номер горячей линии, куда можно сообщить о плохой уборке от снега и наледи во дворах и на крышах, (812)
710–44-54.
Тем временем на высоте нескольких десятков метров сейчас жаркая пора для кровельщиков. Жилищный комитет проинспектировал, как очищают крыши домов от снега и сосулек. Местами ледяные глыбы достигли угрожающих размеров.
Только в одном Петроградском районе сейчас работают 170 кровельщиков в режиме «один час — одна крыша». Всего же на улицы города вышли больше семи тысяч дворников. На подмогу им делегировали 500 единиц техники.
Ситуацию в центральных районах осложняют припаркованные машины. Их приходится эвакуировать, чтобы не повредить во время очистки кровель от снега и льда.
Если накануне в городе на Неве выпало почти 10 с половиной сантиметров осадков, то сегодня, по прогнозу, высота свежего покрова может достичь восьми сантиметров. Заявки и жалобы на уборку дворов и крыш жилых домов горожане могут оставлять по телефону. Номер горячей линии, куда можно сообщить о плохой уборке от снега и наледи во дворах и на крышах, (812)
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