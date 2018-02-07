Коммунальщики вышли на очистку питерских крыш от снега и сосулек

Продолжающийся четвертый день снегопад прибавил работы и кровельщикам. Сотни человек вышли на покатые крыши в центре Петербурга.

Петербург столкнулся с очередным обильным снегопадом на фоне перепада температур. Утром столбик термометра опустился до 12 градусов мороза. И последующее, правда, относительное потепление вернуло горожан к «песни льда и пламени». На дорогах резко возросло количество аварий.



Тем временем на высоте нескольких десятков метров сейчас жаркая пора для кровельщиков. Жилищный комитет проинспектировал, как очищают крыши домов от снега и сосулек. Местами ледяные глыбы достигли угрожающих размеров.



Только в одном Петроградском районе сейчас работают 170 кровельщиков в режиме «один час — одна крыша». Всего же на улицы города вышли больше семи тысяч дворников. На подмогу им делегировали 500 единиц техники.



Ситуацию в центральных районах осложняют припаркованные машины. Их приходится эвакуировать, чтобы не повредить во время очистки кровель от снега и льда.



Если накануне в городе на Неве выпало почти 10 с половиной сантиметров осадков, то сегодня, по прогнозу, высота свежего покрова может достичь восьми сантиметров. Заявки и жалобы на уборку дворов и крыш жилых домов горожане могут оставлять по телефону. Номер горячей линии, куда можно сообщить о плохой уборке от снега и наледи во дворах и на крышах, (812) 710–44-54 .