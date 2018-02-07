Инспектор Купер. Невидимый враг <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Инспектор Купер. Невидимый враг 16+
8 февраля, 14:00
Брифинг Марии Захаровой
    •  
    Коммунальщики вышли на очистку питерских крыш от снега и сосулек. ЖКХ, Санкт-Петербург, зима, снег. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВКоммунальщики вышли на очистку питерских крыш от снега и сосулек

    Коммунальщики вышли на очистку питерских крыш от снега и сосулек

    комментировать
    Коммунальщики вышли на очистку питерских крыш от снега и сосулек

    Коммунальщики вышли на очистку питерских крыш от снега и сосулек

    Коммунальщики вышли на очистку питерских крыш от снега и сосулек

      Продолжающийся четвертый день снегопад прибавил работы и кровельщикам. Сотни человек вышли на покатые крыши в центре Петербурга.

      Петербург столкнулся с очередным обильным снегопадом на фоне перепада температур. Утром столбик термометра опустился до 12 градусов мороза. И последующее, правда, относительное потепление вернуло горожан к «песни льда и пламени». На дорогах резко возросло количество аварий.

      Тем временем на высоте нескольких десятков метров сейчас жаркая пора для кровельщиков. Жилищный комитет проинспектировал, как очищают крыши домов от снега и сосулек. Местами ледяные глыбы достигли угрожающих размеров.

      Только в одном Петроградском районе сейчас работают 170 кровельщиков в режиме «один час — одна крыша». Всего же на улицы города вышли больше семи тысяч дворников. На подмогу им делегировали 500 единиц техники.

      Ситуацию в центральных районах осложняют припаркованные машины. Их приходится эвакуировать, чтобы не повредить во время очистки кровель от снега и льда.

      Если накануне в городе на Неве выпало почти 10 с половиной сантиметров осадков, то сегодня, по прогнозу, высота свежего покрова может достичь восьми сантиметров. Заявки и жалобы на уборку дворов и крыш жилых домов горожане могут оставлять по телефону. Номер горячей линии, куда можно сообщить о плохой уборке от снега и наледи во дворах и на крышах, (812) 710–44-54.

      Новости по теме

      Зима 2017–2018

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru