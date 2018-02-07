Греф рассказал о ловле сотрудников «Сбербанка» за майнингом на рабочем месте

«Сбербанк» не занимается майнингом криптовалют, однако зачастую ловит на этом своих сотрудников, заявил глава «Сбербанка» Герман Греф, выступая на открытии финального этапа всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России».
Герман Греф прокомментировал дефицит видеокарт на российском рынке, одним из виновников которого стал «Сбербанк». Однако глава банка заверил, что на корпоративном уровне в «Сбербанке» добычей криптовалюты никто не занимается и видеокарты закупались иной конфигурации, чем оптимальна для майнинга. Они были нужны банку для создания блокчейн-лаборатории.
Герман Греф: «Мы покупали карты несколько иной конфигурации. „Сбербанк“ майнингом не занимается, однако мы часто ловим сотрудников, которые занимаются майнингом на оборудовании банка».
Греф также добавил, что лично ему майнинг криптовалют неинтересен, так как это «бизнес примитивный».
Герман Греф: «Мы покупали карты несколько иной конфигурации. „Сбербанк“ майнингом не занимается, однако мы часто ловим сотрудников, которые занимаются майнингом на оборудовании банка».
Греф также добавил, что лично ему майнинг криптовалют неинтересен, так как это «бизнес примитивный».
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