Краснодарский барбершоп оказался в центре скандала после отказа стричь детей-инвалидов

смотреть Владелец оскандалившегося барбершопа извинился перед отвергнутыми им детьми-инвалидами

По словам директора благотворительной организации Лины Скворцовой, владелец барбершопа Вардан Погосян поначалу так воодушевился, что на неделю вперед расписал график визита 30 подростков к лучшим мастерам. Однако когда Лина вместе со своими подопечными и их родителями появилась на пороге салона, мужчину словно подменили. Увидев детей, он отказался брать в руки ножницы и обслуживать их. Мол, для таких клиентов его цирюльня не подходит.Родители детей-инвалидов обвинили владельца барбершопа в дискриминации. А все потому что, стилист свой отказ мотивировал якобы совсем бесчеловечными аргументами. Мол, во-первых, модная стрижка детям-инвалидам не нужна вовсе, а во-вторых, его сотрудники будут сильно переживать, насмотревшись на таких посетителей. Родителей детей уверены, что владелец попросту побрезговал.Сам Погосян теперь оправдывается: он никого не хотел обидеть, а всего лишь заботится о престиже и репутации своего заведения и о благоприятном психологическом климате в коллективе., директор барбершопа: «Мне отвечают: вы извините, Вардан, дети-сироты не смогут приехать. Но не объясняют причину. Мы ждали их. После этого женщина предлагает мне стричь детей-инвалидов. Я сказал, что я не готов. Это очень щепетильный момент. И просто так я не смогу взять этих ребят и подстричь. У меня не предназначено для таких красавчиков».Подробности — в сюжете программы «ЧП».