В Ленобласти учитель ударил школьника головой о стену

Следственный комитет проводит проверку сообщения об инциденте в одной из школ поселка Кузьмолово.
Там 11-летний школьник рассказал матери, что на перемене учитель схватил его за шею и ударил о стену. Известно, что медики оказали пятикласснику помощь на месте.
У мальчика диагностировали сотрясение мозга. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, передает Следственный комитет по Ленобласти.
У мальчика диагностировали сотрясение мозга. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, передает Следственный комитет по Ленобласти.
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