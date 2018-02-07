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8 февраля, 14:00
Брифинг Марии Захаровой
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    В Ленобласти учитель ударил школьника головой о стену

    3 комментария

    В Ленобласти учитель ударил школьника головой о стену

    В Ленобласти учитель ударил школьника головой о стену

    Следственный комитет проводит проверку сообщения об инциденте в одной из школ поселка Кузьмолово.

    Там 11-летний школьник рассказал матери, что на перемене учитель схватил его за шею и ударил о стену. Известно, что медики оказали пятикласснику помощь на месте.

    У мальчика диагностировали сотрясение мозга. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, передает Следственный комитет по Ленобласти.

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