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8 февраля, 14:00
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    Парламент Дагестана одобрил кандидатуру Здунова на пост премьера

    2 комментария
    • Фото: РИА Новости © 2018, Евгений Биятов
    Парламент Дагестана одобрил кандидатуру Здунова на пост премьера

    Парламент Дагестана одобрил кандидатуру Здунова на пост премьера

    Парламент Дагестана одобрил кандидатуру Здунова на пост премьера
  • Фото: РИА Новости © 2018, Евгений Биятов

    • Народное собрание Дагестана одобрило кандидатуру министра экономики Татарстана Артёма Здунова на пост председателя республиканского правительства.

    За утверждение его кандидатуры на пост премьера Дагестана проголосовали 68 из 75 присутствовавших на сессии депутатов, передает ТАСС.

    Здунов родился в 1978 году в Казани. Он учился в Казанском финансово-экономическом институте и имеет ученую степень кандидата экономических наук. Должность заместителя министра экономики Татарстана занимал с 2010 года, а с 2014-го возглавил ведомство.

    Напомним, врио главы Дагестана Владимир Васильев после серии задержаний высокопоставленных чиновников в Махачкале отправил республиканское правительство в отставку.

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    Были задержаны врио премьер-министра Абдусамад Гамидов и двое его заместителей, а также экс-министр образования. Их доставили в Москву, где суд отправил подозреваемых в хищениях бюджетных средств чиновников под стражу.

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