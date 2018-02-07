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8 февраля, 14:00
Брифинг Марии Захаровой
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    Задержан грабитель, открывший огонь в зеленоградском отделении банка. задержание, кражи и ограбления, криминал, Москва. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЗадержан грабитель, открывший огонь в зеленоградском отделении банка

    Задержан грабитель, открывший огонь в зеленоградском отделении банка

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    Задержан грабитель, открывший огонь в зеленоградском отделении банка

    Задержан грабитель, открывший огонь в зеленоградском отделении банка

    Задержан грабитель, открывший огонь в зеленоградском отделении банка

      Преступника, который открыл огонь в офисе банка в Зеленограде, удалось задержать. При налете посетители и сотрудники не пострадали лишь чудом.

      Классическое преступление со стрельбой, заложниками и криками «Всем лежать, это ограбление!» с самого начала пошло не по плану. В отделении банка подозреваемый появился перед самым закрытием. Камеры наблюдения зафиксировали каждый шаг визитера. Благодаря в том числе снятым кадрам стражам порядка удалось задержать подозреваемого, хотя преступник пытался скрыть свою личность: надел камуфляжный костюм, а лицо скрыл под маской.

      Судя по всему, к налету злоумышленник готовился очень тщательно, но не учел одного: в кассе попросту не оказалось денег. Незадолго до его появления наличные увезли инкассаторы. Считая, что операционисты его разыгрывают, мужчина взял в заложники посетительницу, а затем для устрашения кассиров начал стрелять по мониторам.

      Так и не получив ни рубля, налетчик был вынужден покинуть отделение с пустыми руками. Кто-то из операционистов успел незаметно нажать тревожную кнопку. По словам очевидцев, человек в камуфляже сел в машину к вероятному подельнику. По приметной белой девятке стражи порядка и отыскали подозреваемых.

      На допросе главный подозреваемый поначалу путался в показаниях. Но потом все же решился во всем сознаться. Суда оба фигуранта будут дожидаться под стражей.

      Подробности — в видеоматериале.

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