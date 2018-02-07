Инспектор Купер. Невидимый враг <sup><small>16+</small></sup>
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Инспектор Купер. Невидимый враг 16+
8 февраля, 14:00
Брифинг Марии Захаровой
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    Более 150 человек пропали без вести после землетрясения на Тайване. землетрясения, обрушение, стихийные бедствия, Тайвань. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВБолее 150 человек пропали без вести после землетрясения на Тайване

    Более 150 человек пропали без вести после землетрясения на Тайване

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    Более 150 человек пропали без вести после землетрясения на Тайване

    Более 150 человек пропали без вести после землетрясения на Тайване

    Более 150 человек пропали без вести после землетрясения на Тайване

      Тревожные новости поступают из Тайваня, где минувшей ночью произошло землетрясение. Число пострадавших от стихии уже превысило 250, более 150 числятся пропавшими без вести.

      Поиски пострадавших в результате землетрясения людей вступили в активную фазу. До сих пор в списке пропавших без вести числятся более 150 человек. Мощные подземные удары потрясли северо-восточную часть острова около полуночи. В зоне бедствия — тысячи жилых домов и курортная зона с отелями.

      Несколько часов понадобилось спасателям, чтобы добраться до номеров поврежденной гостиницы Marshal Hotel. Из накренившегося здания, которое может рухнуть в любой момент, эвакуировали более 100 человек. Из-под завалов еще слышны чьи-то стоны.

      Известно, что магнитуда подземных толчков составила 6,5. Повреждены мосты, жилые дома, разрушены автомобильные трассы. Уже известно о пяти погибших, сотни людей пострадали, среди них и туристы из разных стран.

      МИД Тайваня сообщил, что в результате землетрясения на острове пострадал 31 иностранный гражданин, а также двое граждан материкового Китая. Среди пострадавших — 14 граждан Южной Кореи, девять граждан Японии, два гражданина Чехии, три — Сингапура и один гражданин Филиппин.

      Остров — популярное место отдыха и среди россиян. Дипломаты пытаются выяснить судьбу наших соотечественников. Российские консулы сообщают, что несколько россиян не отвечают на звонки. Возможно, просто в суматохе потеряли телефоны. Пока официально пострадавших среди наших соотечественников нет.

      Тем временем опасения вызывают повторные подземные толчки. Тайваньские сейсмологи зафиксировали более сотни афтершоков меньшей силы. Это стихийное бедствие уже сравнили с землетрясением, которое произошло в 2016 году. Что поразительно — оно тоже случилось 6 февраля. Тогда погибли более 100 человек.

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