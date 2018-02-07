Инспектор Купер. Невидимый враг <sup><small>16+</small></sup>
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Инспектор Купер. Невидимый враг 16+
8 февраля, 14:00
Брифинг Марии Захаровой
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    Россиянку задержали в Египте из-за слишком откровенных танцев в клубе: видео. Египет, задержание, ночные клубы, скандалы, эротика и секс. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРоссиянку задержали в Египте из-за слишком откровенных танцев в клубе: видео

    Россиянку задержали в Египте из-за слишком откровенных танцев в клубе: видео

    13 комментариев
    Россиянку задержали в Египте <nobr>из-за</nobr> слишком откровенных танцев в клубе: видео

    Россиянку задержали в Египте из-за слишком откровенных танцев в клубе: видео

    Россиянку задержали в Египте <nobr>из-за</nobr> слишком откровенных танцев в клубе: видео

      В Египте за решетку попала наша соотечественница. Полицейские посчитали танец девушки в ночном клубе Эль-Гизы слишком откровенным. На кадрах с того самого выступления видно, что россиянка танцует в платье с вырезом и глубоким декольте. Судя по всему, клиентам номер понравился. Что же возмутило правоохранителей?

      В тот вечер ночной клуб с живописным видом на Нил был переполнен. Звездой вечеринки стала красавица из России, исполнявшая танец живота. Встречали ее восторженными возгласами и аплодисментами. Там Екатерину Андрееву хорошо знают под псевдонимом Джохара. Артистку любят за море страсти в каждом движении и роскошные наряды.

      Полиция нравов восторг посетителей клуба не поддержала. Местные правоохранители посчитали, что платье артистки чересчур откровенное для строгой арабской республики. Танцовщицу пожурили и — что стало для нее полной неожиданностью — задержали.

      Скандал начался с того, что соблазнительные танцы появились в Сети. Слишком консервативные пользователи из Египта оставили возмущенные комментарии и усомнились в том, что на артистке было нижнее белье. Ролик уже просмотрели тысячи пользователей. В комментариях кто-то ведет полемику о нравственности, кто-то докладывает последние новости.

      Из комментариев: «Танцовщица была полуголая и без нижнего белья. Ее арестовали, и по дороге она признала, что видеоролик распространяется на ее страницах в социальных сетях. Она была направлена в прокуратуру Гизы для допроса по обвинению в подстрекательстве молодых людей к непослушанию и безнравственности».

      По информации местных СМИ, танцовщицу действительно собираются обвинить в подстрекательстве к развратным действиям. Впрочем, в российском консульстве на скандал отреагировали сдержанно и полагают, что истинная причина задержания наверняка в недостающих документах. Возможно, у Джохары просто отсутствовало разрешение на работу.

      Пока неизвестно, чем обернется для российской артистки весь этот скандал. В ближайшее время задержанной, которую уже привезли в Каир, должны сообщить, что ей грозит.

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