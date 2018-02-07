В Бурятии наградили подростка, спасшего детей при нападении на школу

В Росгвардии сегодня наградили Давыда Мамонова. Он помог правоохранителям обезвредить подростка, который устроил расправу в школе Бурятии. Старшеклассник преградил путь вооруженному топором ученику, а также тушил пожар в кабинете и выводил пострадавших.
В день, когда случилось ЧП, он был на уроках. Услышав крики, бросился на помощь. Именно Давыд не пустил злоумышленника к другим кабинетам, ведь пострадать могли гораздо больше людей.
Напомним, 19 января ученик 9-го класса бросил бутылку с зажигательной смесью в кабинет русского языка и литературы, затем бросился с топором на выбегавших оттуда подростков и преподавателя. Травмы получили семь человек, в том числе и злоумышленник.
Долгор Мамонова, мать Давыда: «Мы, конечно, переживали, что так случилось. Я желаю бодрости всем родителям. Мы надеемся, что Давыд свяжет свою жизнь с армией и станет военным».
Сейчас подросток, устроивший нападение, находится под стражей. Вместе с ним по уголовному делу проходят еще двое. Истинные причины ЧП выясняют следователи, они пытаются понять, почему девятиклассник решил устроить расправу.
Напомним, 19 января ученик 9-го класса бросил бутылку с зажигательной смесью в кабинет русского языка и литературы, затем бросился с топором на выбегавших оттуда подростков и преподавателя. Травмы получили семь человек, в том числе и злоумышленник.
Долгор Мамонова, мать Давыда: «Мы, конечно, переживали, что так случилось. Я желаю бодрости всем родителям. Мы надеемся, что Давыд свяжет свою жизнь с армией и станет военным».
Сейчас подросток, устроивший нападение, находится под стражей. Вместе с ним по уголовному делу проходят еще двое. Истинные причины ЧП выясняют следователи, они пытаются понять, почему девятиклассник решил устроить расправу.
Комментарии