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Инспектор Купер. Невидимый враг 16+
8 февраля, 14:00
Брифинг Марии Захаровой
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    В Бурятии наградили подростка, спасшего детей при нападении на школу. Бурятия, героизм, дети и подростки, нападения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Бурятии наградили подростка, спасшего детей при нападении на школу

    В Бурятии наградили подростка, спасшего детей при нападении на школу

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    В Бурятии наградили подростка, спасшего детей при нападении на школу

    В Бурятии наградили подростка, спасшего детей при нападении на школу

    В Бурятии наградили подростка, спасшего детей при нападении на школу

      В Росгвардии сегодня наградили Давыда Мамонова. Он помог правоохранителям обезвредить подростка, который устроил расправу в школе Бурятии. Старшеклассник преградил путь вооруженному топором ученику, а также тушил пожар в кабинете и выводил пострадавших.

      В день, когда случилось ЧП, он был на уроках. Услышав крики, бросился на помощь. Именно Давыд не пустил злоумышленника к другим кабинетам, ведь пострадать могли гораздо больше людей.

      Напомним, 19 января ученик 9-го класса бросил бутылку с зажигательной смесью в кабинет русского языка и литературы, затем бросился с топором на выбегавших оттуда подростков и преподавателя. Травмы получили семь человек, в том числе и злоумышленник.

      Долгор Мамонова, мать Давыда: «Мы, конечно, переживали, что так случилось. Я желаю бодрости всем родителям. Мы надеемся, что Давыд свяжет свою жизнь с армией и станет военным».

      Сейчас подросток, устроивший нападение, находится под стражей. Вместе с ним по уголовному делу проходят еще двое. Истинные причины ЧП выясняют следователи, они пытаются понять, почему девятиклассник решил устроить расправу.

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