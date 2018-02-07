Путин призвал «не смешивать в кучу все скандалы» при подготовке к Универсиаде-2019

Владимир Путин на совещании по подготовке к
Универсиаде-2019 в Красноярске призвал чиновников подходить к организации соревнований без оглядки на скандалы вокруг российского спорта.
Президент попросил «не смешивать все скандалы в одну кучу» в ответ на заявление министра спорта РФ Павла Колобкова относительно эстафеты огня Универсиады. Глава Минспорта сообщил, что один из международных этапов планируется провести в Швейцарии, у штаб-квартиры Международной федерации студенческого спорта в Лозанне, неподалеку от штаб-квартиры МОК.
Павел Колобков, министр спорта РФ: «Они предлагают провести этап, но с учетом обстановки мы вам отдельно доложим о возможности и целесообразности проведения этой эстафеты там».
Владимир Путин, президент РФ: «Давайте мы все скандалы в одну кучу смешивать не будем. У нас отдельное мероприятие, посвященное студенческому спорту. Не надо здесь ничего накручивать. Надо сделать это (провести Универсиаду) достойно, не обращая внимания на наносные элементы».
Вместе с тем Путин предостерег участников подготовки к Универсиаде от самоуспокоенности, отметив, что «основные сложности возникают на завершающем этапе». Путин отметил, что еще стоит вопрос о дополнительном финансировании в 1,12 миллиарда рублей и волокита с выделением средств недопустима.
Президент также подчеркнул, что, несмотря на негативную ситуацию вокруг россиян на Олимпиаде, Россия остается лидером в мировом спорте и организации спортивных мероприятий.
Павел Колобков, министр спорта РФ: «Они предлагают провести этап, но с учетом обстановки мы вам отдельно доложим о возможности и целесообразности проведения этой эстафеты там».
Владимир Путин, президент РФ: «Давайте мы все скандалы в одну кучу смешивать не будем. У нас отдельное мероприятие, посвященное студенческому спорту. Не надо здесь ничего накручивать. Надо сделать это (провести Универсиаду) достойно, не обращая внимания на наносные элементы».
Вместе с тем Путин предостерег участников подготовки к Универсиаде от самоуспокоенности, отметив, что «основные сложности возникают на завершающем этапе». Путин отметил, что еще стоит вопрос о дополнительном финансировании в 1,12 миллиарда рублей и волокита с выделением средств недопустима.
Президент также подчеркнул, что, несмотря на негативную ситуацию вокруг россиян на Олимпиаде, Россия остается лидером в мировом спорте и организации спортивных мероприятий.
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