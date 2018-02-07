Законопроект о досрочном повышении МРОТ до прожиточного минимума прошел первое чтение

Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума с 1 мая.
Ранее уже был принят закон о том, что МРОТ и прожиточный минимум сравняются с января 2019 года. Но процесс решили ускорить, и в конце декабря Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, по которому уравнивание произойдет уже с 1 мая текущего года. Инициативу единогласно поддержали все фракции.
Сейчас МРОТ составляет 9489 рублей. Его подтянут к прожиточному минимуму за второй квартал прошлого года — 11 163 рубля.
Также в первом чтении сегодня одобрили пакет законопроектов о продлении амнистии капитала до марта следующего года. С такой инициативой выступил президент. По ней бизнесмены могут задекларировать в России зарубежные счета, не платя налог на прибыль и НДФЛ.
Сейчас МРОТ составляет 9489 рублей. Его подтянут к прожиточному минимуму за второй квартал прошлого года — 11 163 рубля.
Также в первом чтении сегодня одобрили пакет законопроектов о продлении амнистии капитала до марта следующего года. С такой инициативой выступил президент. По ней бизнесмены могут задекларировать в России зарубежные счета, не платя налог на прибыль и НДФЛ.
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