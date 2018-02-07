В Сочи стартовал финал конкурса «Лидеры России»

В Сочи стартовал финал всероссийского конкурса «Лидеры России». Торжественная церемония открытия прошла в парке науки и искусства «Сириус».
Среди участников — три сотни управленцев из 54 регионов страны. Успеха руководителям нового поколения пожелали вице-премьер Игорь Шувалов и первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко.
Сергей Кириенко: «Я никогда не выступал в аудитории, где одновременно находилось 300 миллионеров. Поскольку каждый из участников — уже победитель, каждый из участников финала — все 300 человек — в соответствии с решением президента РФ Путина получают грант в размере миллиона рублей, повышение квалификации и обучение».
Наставниками финалистов станут топ-менеджеры крупнейших российских компаний и известные государственные деятели.
Конкурс «Лидеры России» был учрежден по поручению президента. Его главная цель — поиск, развитие и поддержка перспективных управленцев по всей стране. В этом году заявку на участие подали почти 200 тысяч человек.
Сергей Кириенко: «Я никогда не выступал в аудитории, где одновременно находилось 300 миллионеров. Поскольку каждый из участников — уже победитель, каждый из участников финала — все 300 человек — в соответствии с решением президента РФ Путина получают грант в размере миллиона рублей, повышение квалификации и обучение».
Наставниками финалистов станут топ-менеджеры крупнейших российских компаний и известные государственные деятели.
Конкурс «Лидеры России» был учрежден по поручению президента. Его главная цель — поиск, развитие и поддержка перспективных управленцев по всей стране. В этом году заявку на участие подали почти 200 тысяч человек.
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