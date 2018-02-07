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8 февраля, 14:00
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    В Сочи стартовал финал конкурса «Лидеры России». Кириенко, Сочи, фестивали и конкурсы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Сочи стартовал финал конкурса «Лидеры России»

    В Сочи стартовал финал конкурса «Лидеры России»

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    В Сочи стартовал финал конкурса «Лидеры России»

    В Сочи стартовал финал конкурса «Лидеры России»

      В Сочи стартовал финал всероссийского конкурса «Лидеры России». Торжественная церемония открытия прошла в парке науки и искусства «Сириус».

      Среди участников — три сотни управленцев из 54 регионов страны. Успеха руководителям нового поколения пожелали вице-премьер Игорь Шувалов и первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко.

      Сергей Кириенко: «Я никогда не выступал в аудитории, где одновременно находилось 300 миллионеров. Поскольку каждый из участников — уже победитель, каждый из участников финала — все 300 человек — в соответствии с решением президента РФ Путина получают грант в размере миллиона рублей, повышение квалификации и обучение».

      Наставниками финалистов станут топ-менеджеры крупнейших российских компаний и известные государственные деятели.

      Конкурс «Лидеры России» был учрежден по поручению президента. Его главная цель — поиск, развитие и поддержка перспективных управленцев по всей стране. В этом году заявку на участие подали почти 200 тысяч человек.

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