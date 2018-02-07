Сотрудники МЧС спасли 1,5 миллиона человек за пять лет

За последние пять лет сотрудники МЧС спасли более полутора миллионов человек. Сегодня об этом заявил глава ведомства Владимир Пучков.

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Пучков

Глава МЧС подвел итоги работы единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. По словам Пучкова, число техногенных пожаров значительно снизилось, во многом благодаря использованию нового оборудования.



Вдвое была увеличена группировка спутников на околоземной орбите. За последние годы эти аппараты позволили получить десятки тысяч точных снимков, которые помогают оперативно ликвидировать чрезвычайные ситуации. Кроме того, МЧС активно использует беспилотники.