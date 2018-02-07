Инспектор Купер. Невидимый враг <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Инспектор Купер. Невидимый враг 16+
8 февраля, 14:00
Брифинг Марии Захаровой
    •  
    Сотрудники МЧС спасли 1, 5 миллиона человек за пять лет. МЧС, Пучков. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСотрудники МЧС спасли 1,5 миллиона человек за пять лет

    Сотрудники МЧС спасли 1,5 миллиона человек за пять лет

    1 комментарий

    Сотрудники МЧС спасли 1,5 миллиона человек за пять лет

    Сотрудники МЧС спасли 1,5 миллиона человек за пять лет

      За последние пять лет сотрудники МЧС спасли более полутора миллионов человек. Сегодня об этом заявил глава ведомства Владимир Пучков.

      Глава МЧС подвел итоги работы единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. По словам Пучкова, число техногенных пожаров значительно снизилось, во многом благодаря использованию нового оборудования.

      Вдвое была увеличена группировка спутников на околоземной орбите. За последние годы эти аппараты позволили получить десятки тысяч точных снимков, которые помогают оперативно ликвидировать чрезвычайные ситуации. Кроме того, МЧС активно использует беспилотники.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru