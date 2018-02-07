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Инспектор Купер. Невидимый враг 16+
8 февраля, 14:00
Брифинг Марии Захаровой
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    Пенсионер умер во время орального секса с мальчиком по вызову в Таиланде

    8 комментариев
    • Фото: farang-deaths.com
    Пенсионер умер во время орального секса с мальчиком по вызову в Таиланде

    Пенсионер умер во время орального секса с мальчиком по вызову в Таиланде

    Пенсионер умер во время орального секса с мальчиком по вызову в Таиланде
  • Фото: farang-deaths.com

    • Итальянский пенсионер скончался в номере отеля в Паттайе во время орального секса с мальчиком по вызову. У 71-летнего мужчины остановилось сердце.

    Как сообщается на сайте Farang Deaths, 22-летний молодой человек Порнтеп Чай не ожидал трагичной развязки и испытал сильный шок.

    Порнтеп Чай: «Мы занимались оральным сексом, но, чтобы достичь кульминации, он использовал свои руки. Затем рухнул на кровать и умер. Я быстро вызвал скорую и полицию. Я в недоумении. Я не могу понять, что произошло. Он был жив и очень счастлив. И вдруг он мертв».

    Молодой человек вызвал скорую помощь, но было поздно — мужчине уже ничем нельзя было помочь.

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