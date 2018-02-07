Пенсионер умер во время орального секса с мальчиком по вызову в Таиланде

Итальянский пенсионер скончался в номере отеля в Паттайе во время орального секса с мальчиком по вызову. У
71-летнего мужчины остановилось сердце.
Как сообщается на сайте Farang Deaths, 22-летний молодой человек Порнтеп Чай не ожидал трагичной развязки и испытал сильный шок.
Порнтеп Чай: «Мы занимались оральным сексом, но, чтобы достичь кульминации, он использовал свои руки. Затем рухнул на кровать и умер. Я быстро вызвал скорую и полицию. Я в недоумении. Я не могу понять, что произошло. Он был жив и очень счастлив. И вдруг он мертв».
Молодой человек вызвал скорую помощь, но было поздно — мужчине уже ничем нельзя было помочь.
Порнтеп Чай: «Мы занимались оральным сексом, но, чтобы достичь кульминации, он использовал свои руки. Затем рухнул на кровать и умер. Я быстро вызвал скорую и полицию. Я в недоумении. Я не могу понять, что произошло. Он был жив и очень счастлив. И вдруг он мертв».
Молодой человек вызвал скорую помощь, но было поздно — мужчине уже ничем нельзя было помочь.
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