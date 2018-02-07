В Кремле прокомментировали список желающих вернуться в РФ бизнесменов

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что список бизнес-омбудсмена Бориса Титова по предпринимателям, которые скрываются от российского правосудия в других странах и хотели бы вернуться в Россию, поступил в Кремль.
По словам Пескова, этот список будет прорабатываться на консультациях с соответствующими силовыми структурами.
Дмитрий Песков: «Действительно, это письмо и этот список предпринимателей поступил вчера в администрацию президента. Он будет прорабатываться в соответствующих подразделениях администрации президента, в том числе в консультациях со структурами силовыми, которые в свое время по тем или иным причинам имели вопросы к этим нашим согражданам».
Песков подчеркнул, что потребуется время на обработку списка. Тем более что общего подхода по бизнесменам быть не может. Как отметил пресс-секретарь президента, каждый случай о живущем за пределами России бизнесмене, желающем вернуться на родину, должен рассматриваться отдельно.
Дмитрий Песков: «Каждый случай уникален и каждый заслуживает определенного внимания, чтобы понять, что же произошло на самом деле и почему человек не живет в России и как быть с этим дальше».
Среди предпринимателей, которые выразили желание вернуться в Россию, значатся Евгений Рыжов, Виктор Ламаш, Александр Бажанов и Георгий Трефилов, пензенский бизнесмен Алексмей Шматко, Евгений Петров из Комсомольска-на-Амуре, Азамат Кильдигушев из Уфы, Сергей Капчук из Екатеринбурга, Леонид Кураев из Калужской области, Андрей Коковкин из Ростова-на-Дону, Константин Дюльгеров из Нижневартовска, Владимир Зюзин из Петербурга, омский предприниматель Василий Дякун, три нижегородских бизнесмена Александр Делис, Павел Власюк и Александр Байгушев.
Бизнес-омбудсмен Борис Титов ранее заявил, что в список попали предприниматели, которые в настоящее время проживают на территории Великобритании, на Кипре, в Австрии и на Украине. Ранее в Общественной палате РФ назвали невыполнимой идею массово освободить от наказания российских бизнесменов, поскольку их дела должны рассматриваться индивидуально.
Дмитрий Песков: «Действительно, это письмо и этот список предпринимателей поступил вчера в администрацию президента. Он будет прорабатываться в соответствующих подразделениях администрации президента, в том числе в консультациях со структурами силовыми, которые в свое время по тем или иным причинам имели вопросы к этим нашим согражданам».
Песков подчеркнул, что потребуется время на обработку списка. Тем более что общего подхода по бизнесменам быть не может. Как отметил пресс-секретарь президента, каждый случай о живущем за пределами России бизнесмене, желающем вернуться на родину, должен рассматриваться отдельно.
Дмитрий Песков: «Каждый случай уникален и каждый заслуживает определенного внимания, чтобы понять, что же произошло на самом деле и почему человек не живет в России и как быть с этим дальше».
Среди предпринимателей, которые выразили желание вернуться в Россию, значатся Евгений Рыжов, Виктор Ламаш, Александр Бажанов и Георгий Трефилов, пензенский бизнесмен Алексмей Шматко, Евгений Петров из Комсомольска-на-Амуре, Азамат Кильдигушев из Уфы, Сергей Капчук из Екатеринбурга, Леонид Кураев из Калужской области, Андрей Коковкин из Ростова-на-Дону, Константин Дюльгеров из Нижневартовска, Владимир Зюзин из Петербурга, омский предприниматель Василий Дякун, три нижегородских бизнесмена Александр Делис, Павел Власюк и Александр Байгушев.
Бизнес-омбудсмен Борис Титов ранее заявил, что в список попали предприниматели, которые в настоящее время проживают на территории Великобритании, на Кипре, в Австрии и на Украине. Ранее в Общественной палате РФ назвали невыполнимой идею массово освободить от наказания российских бизнесменов, поскольку их дела должны рассматриваться индивидуально.
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